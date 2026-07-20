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Range Rover bringt einen Classic und einen SV Ultra zusammen

aum – 20. Juli 2026

Range Rover hat ein Fahrzeug von 1993 als Pendant zum neuen Range Rover SV Ultra neu hergerichtet. Es ist in Titan Silver lackiert – einem Farbton, der mit dem SV Ultra eingeführt wurde. Die Lackierung setzt auf echte, feine Aluminiumflocken und fortschrittliche Pigmenttechnologie, um eine hochreflektierende, schimmernde Oberfläche zu erzeugen, die an flüssiges Metall erinnert. Im Innenraum des Classic kommen erstmals Ultrafabrics in der hellen Zweifarbkombination Orchid White und Cinder Grey zum Einsatz, wie sie auch im Range Rover SV Ultra zu finden ist. Die Sitze tragen dasselbe lasergeschnittene Muster und die aufwendige Mosaikperforierung.

Der Range Rover Classic entstand ursprünglich als County Edition für den nordamerikanischen Markt und wird von einem 3,9-Liter-V8-Motor in Kombination mit einem Viergang-Automatikgetriebe angetrieben. Ein hochqualifiziertes Team hat das Fahrzeug in über 2000 Arbeitsstunden restauriert. Mechanische Authentizität war dabei ein tragendes Leitprinzip: Motor, Getriebe, Fahrwerk, Lenkung und Bremskomponenten wurden vollständig überholt.

Das aufeinander abgestimmte Range-Rover-Paar wird bei der Monterey Car Week Mitte August präsentiert und dort am 14. August von Sotheby’s versteigert. (aum)

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Werden als Fahrzeug-Paar versteigert: Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026 und das moderne Vorbild.

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Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Werden als Fahrzeug-Paar versteigert: Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026 und das moderne Vorbild.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Restaurierter Range Rover Classic von 1993 im Stil des SV Ultra von 2026.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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Range Rover SV Ultra.

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