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Volvo bietet exklusive Versicherung für Gebrauchtwagen

aum – 20. Juli 2026

Wer einen Volvo-Gebrauchtwagen kauft, kann sich ab sofort für die exklusive zweijährige Kfz-Versicherung „GW Protect“ entscheiden. Das in Kooperation mit der KRAVAG entwickelte Angebot der Volvo-Partnerbetriebe zu besonderen Konditionen umfasst auch einen erweiterten Schutz für Elektro- und Hybridfahrzeuge. So sind unter anderem Überspannungsschäden am Antriebsakku infolge eines Kurzschlusses ohne Entschädigungsobergrenze mitversichert.

Die neue Versicherung kann für mindestens 15 Monate alte Volvo-Gebrauchtwagen abgeschlossen werden. Voraussetzung sind unter anderem ein Mindestalter des Versicherungsnehmers von 21 Jahren sowie eine Selbstbeteiligung von 500 Euro in der Vollkasko und 150 Euro in der Teilkasko. Der Vertragsabschluss erfolgt direkt im Autohaus. Im Schadensfall übernimmt der Volvo-Partner die komplette Abwicklung – von der Betreuung über die Reparatur bis hin zum Service.

Zusätzlich zu „GW Protect“ hat die schwedische Marke vor Kurzem als einer der ersten Automobilhersteller überhaupt eine Hochvoltbatterie-Garantie für elektrifizierte Gebrauchtwagen angekündigt. Wer sich seit dem 1. Juli 2026 für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug oder einen Plug-in-Hybrid entscheidet, kann eine Garantie mit integrierter Absicherung der Hochvoltbatterie abschließen und den Garantiezeitraum so auf bis zu elf Jahre verlängern – ohne Kilometerbegrenzung. (aum)

Weiterführende Links: Volvo-Presse

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Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

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