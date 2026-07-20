Stauprognose: Der Ferienverkehr erreicht einen neuen Höhepunkt

Auch am kommenden Wochenende (24.–26.7.) ist nach Angaben des ADAC mit starkem Ferienreiseverkehr zu rechnen. Zwar beginnen in keinem weiteren Bundesland die Sommerferien, dennoch haben mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg nahezu alle Bundesländer Ferien. Auch in den Nachbarländern sind die Schulferien in vollem Gange, wodurch der Urlaubs- und Transitverkehr weiter zunimmt.

Besonders belastet dürften die Reiserouten in Richtung Alpen, Süddeutschland sowie Nord- und Ostsee sein. Bei schönem Wetter sorgt zusätzlich der Ausflugsverkehr für volle Straßen rund um Seen, in Mittelgebirgen und im Alpenraum. Die stärksten Belastungen werden am Freitagnachmittag bis in den Abend sowie am Samstagvormittag erwartet. Am Wochenende kommt es zudem durch den Rückreiseverkehr aus den Urlaubs- und Ausflugsregionen zu einem erhöhten Stauaufkommen. Rund 1000 Autobahnbaustellen bremsen den Verkehr zusätzlich aus. Wer flexibel ist, sollte den Freitagnachmittag und den Samstagvormittag meiden, empfiehlt der ADAC.



Mit erheblichen Verzögerungen ist insbesondere auf folgenden Autobahnen zu rechnen:

- A 1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

- A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg sowie Passau

- A 4 Aachen – Köln sowie Dresden – Görlitz

- A 5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg sowie Ulm – Füssen

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 20, A 21, A 23 und A 24 in Richtung Ost- und Nordsee

- A 44 Dortmund – Kassel

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz

- A 81 Singen – Stuttgart

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 96 Lindau – München

- A 99 Autobahnring München



Für Lkw über 7,5 Tonnen gilt bis einschließlich 31. August das Ferienfahrverbot auf zahlreichen Autobahnen und Bundesstraßen. Es gilt samstags von 7 bis 20 Uhr.



Auch im benachbarten Ausland sorgen Ferienverkehr und Baustellen für Behinderungen. In Österreich sind vor allem die Alpen-Transitstrecken betroffen, darunter die Westautobahn (A 1), die Pyhrnautobahn (A 9), die Tauernautobahn (A 10), die Inntalautobahn (A 12) und die Brennerautobahn (A 13). Die Sanierung der Luegbrücke führt dort zu zusätzlichen Einschränkungen. Auch die Arlberg-Route (B 197) und die Fernpass-Route (B 179) bleiben staugefährdet.

In der Schweiz sind insbesondere die Gotthard-Route (A 2), die San-Bernardino-Route (A 13) sowie die Autobahnen 1 und 3 betroffen. In Italien muss auf der Brennerroute (A 22) sowie auf den Verbindungen Schweiz–Mailand–Genua (A 9/A 7) mit Verzögerungen gerechnet werden.



Am Montag, 27. Juli, findet in Tirol erneut eine Blockabfertigung für den Schwerverkehr statt. Zudem werden in Deutschland und Österreich an staugefährdeten Strecken Abfahrtssperren eingerichtet, um Ausweichverkehr zu vermeiden.



Urlauber, die am Wochenende in die Niederlande reisen, müssen eine Vollsperrung der A 12 zwischen Grijsoord und Maanderbroek beachten. Die Sperrung gilt von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Für Reisende an die niederländische Nordseeküste bedeutet dies längere Umleitungen und eine längere Fahrzeit.



An den deutschen Grenzen können aufgrund der Kontrollen ebenfalls Wartezeiten entstehen. (aum)







