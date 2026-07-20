Mehr Unterhaltung im Hyundai

Hyundai bietet für seine Elektromodelle ein neues Entertainment-Paket an, mit dem sich beispielsweise die Wartezeit während einer Ladepause verkürzen oder Kinder auf längeren Reisen beschäftigen lassen. Das Entertainment-Paket bringt Apps wie Netflix, Disney+, Youtube und Haystack News ins Fahrzeug. Ergänzt wird das Angebot durch Spiele, Karaoke und spezielle Inhalte für Kinder. Erhältlich ist das Unterhaltungspaket für alle Modelle mit dem Infotainmentsystem „Connected Car Navigation Cockpit“ (CCNC).

Angeboten werden Jahres- und Drei-Jahres-Abonnements. Für die Nutzung einzelner Apps kann ein separates Abonnement erforderlich sein.



Neben dem Standardpaket steht auch eine Version mit integriertem Wi-Fi-Hotspot zur Verfügung. Mitreisende können damit Smartphones, Tablets oder andere Endgeräte während der Fahrt mit dem Internet verbinden. (aum)