Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

Die E-Scooter-Lenker haben gute Chancen, zu den neuen Parias im Verkehr zu werden. Allein 2025 stieg die Zahl der Unfallopfer auf E-Scootern um 38 Prozent auf mehr als 16.000 Verletzte und 38 Tote. Während die Zahlen bei den Fahrradfahrern leicht sinken, verschlechtert sich die Statistik für E-Bikes und eben für die E-Scooter. Die Polizei protokollierte die falsche Benutzung von Fahrbahn, Rad- oder Gehwegen (21,6 %), Alkohol am Lenker (10,9 %), nicht angepasste Geschwindigkeit (8,4 %) und Fehler beim Abbiegen oder Anfahren. Bemerkenswert auch: Bei Unfällen mit Fußgängern tragen E-Scooter-Fahrer in fast 89 Prozent der Fälle die Hauptschuld. Rund 30 Prozent aller E-Scooter-Unfälle sind Alleinunfälle. Wildwest lässt grüßen.

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