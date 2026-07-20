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Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

aum – 20. Juli 2026

Die E-Scooter-Lenker haben gute Chancen, zu den neuen Parias im Verkehr zu werden. Allein 2025 stieg die Zahl der Unfallopfer auf E-Scootern um 38 Prozent auf mehr als 16.000 Verletzte und 38 Tote. Während die Zahlen bei den Fahrradfahrern leicht sinken, verschlechtert sich die Statistik für E-Bikes und eben für die E-Scooter. Die Polizei protokollierte die falsche Benutzung von Fahrbahn, Rad- oder Gehwegen (21,6 %), Alkohol am Lenker (10,9 %), nicht angepasste Geschwindigkeit (8,4 %) und Fehler beim Abbiegen oder Anfahren. Bemerkenswert auch: Bei Unfällen mit Fußgängern tragen E-Scooter-Fahrer in fast 89 Prozent der Fälle die Hauptschuld. Rund 30 Prozent aller E-Scooter-Unfälle sind Alleinunfälle. Wildwest lässt grüßen.

Von den 633.759 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der W0che beim Auto-Medienportal:

1. Praxistest Opel Zafira 2.2 TDCI GS: Richtig für sechs Eilige

2. Nissan schickt Ariya und X-Trail in die zweite Halbzeit

3. Praxistest Fiat 600 Hybrid Sport: Bella figura dinamico

4. Fahrbericht Kia Seltos: Globaler Bestseller für Europa

5. Mit dem Polygon steuert Peugeot in die Zukunft

6. Warum tanken so teuer ist – und weshalb sich das so schnell nicht ändern wird

7. Fast jeder vierte Kleinstwagen ist ein Fiat 500

8. Das Logo macht den Unterschied

9. Mobilitätsversprechen bei Omoda & Jaecoo

10. Fahrbericht DS No.7: Starker Stromer, heikler Hybrid

591.365 Fotos und 5723 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere rund zwei Millionen Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material für ihre Berichterstattung verwenden. Das Video der Woche zeigt den Kia Seltos, das Foto der Woche einen Fiat 500. (aum)

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Foto der Woche: Fiat 500.

Foto der Woche: Fiat 500.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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