Xpeng L03: Angriff aus dem Silicon Valley Chinas

München als Bühne, Europa als Ziel: Mit dem L03 bringt Xpeng ein neues Elektro-SUV-Coupé an den Start, das weniger über PS als über Software definiert ist. Dank moderner Assistenzsysteme, hoher Ladeleistung und eines überraschend niedrigen Einstiegspreises könnte das erste außerhalb Chinas präsentierte Modell das Kräfteverhältnis im Segment nachhaltig verschieben.

Elektroautos aus China sind längst auf dem europäischen Markt präsent – doch mit dem L03 will Xpeng mehr als nur mitmischen. Der Hersteller setzt bewusst auf ein Konzept, das sich von klassischen Leistungsdaten löst. Nicht Beschleunigung oder Motorleistung stehen im Vordergrund, sondern künstliche Intelligenz als zentrales Verkaufsargument.



Im Kern bedeutet das ein eng verzahntes System aus Kameras, Radarsensoren und eigenen Hochleistungsprozessoren, dass die Fahrerassistenzfunktionen kontinuierlich weiterentwickeln soll. In Europa bleibt es zunächst bei Level 2+, also teilautomatisiertem Fahren. Doch Funktionen wie intelligentes Einparken oder assistiertes Autobahnfahren zeigen bereits, wohin die Reise geht. Entscheidend ist, dass die Plattform updatefähig ist und sich somit langfristig skalieren lässt.



Dass Xpeng ausgerechnet München für die Premiere des L03 gewählt hat, ist kein Zufall. Wo sonst deutsche Premiummarken ihre Innovationskraft demonstrieren, setzt nun ein chinesischer Hersteller ein bewusstes Zeichen. Vor rund 1400 internationalen Gästen präsentiert sich der L03 nicht als weiteres Nischenprodukt, sondern als strategisch entscheidendes Modell. Der Anspruch ist klar: Xpeng will in Europa nicht länger als Exot wahrgenommen werden. Der L03 soll Ende 2026 als neues Einstiegsmodell auf den Markt kommen und damit direkt im hart umkämpften Volumensegment starten.



Während viele Hersteller ihre Elektroautos weiterhin über Leistungsdaten oder Beschleunigungswerte vermarkten, setzt Xpeng einen anderen Schwerpunkt: Künstliche Intelligenz soll das eigentliche Markenzeichen werden. Im Mittelpunkt stehen intelligente Fahrerassistenzsysteme, die mithilfe eigener Hochleistungsprozessoren umfangreiche Daten aus Kameras und Radarsensoren verarbeiten.



In Europa bleibt der Funktionsumfang aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwar zunächst auf teilautomatisierte Fahrfunktionen der Stufe 2+ beschränkt. Dennoch sollen Funktionen wie das intelligente Einparken oder das assistierte Fahren auf Autobahnen den Alltag deutlich erleichtern. Die Technologie ist so ausgelegt, dass sie sich mit zukünftigen Software-Updates weiterentwickeln lässt.



Mit einer Länge von 4,65 Metern positioniert sich der L03 im hart umkämpften Segment der kompakten SUV-Coupés neben Modellen wie dem Audi Q4 Sportback e-tron, dem Skoda Enyaq Coupé oder dem VW ID 5. Auffällig ist seine fließende Dachlinie, die weniger modischen Trends als vielmehr der Effizienz folgt. Ein geringer Luftwiderstandsbeiwert trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu optimieren und die Reichweite zu erhöhen.



Auch im Innenraum verfolgt Xpeng den inzwischen typischen minimalistischen Ansatz. Große Displays ersetzen zahlreiche klassische Schalter, während eine umfangreiche Sprachsteuerung viele Funktionen übernimmt. Das Cockpit wird durch ein großformatiges Head-up-Display, digitale Instrumente sowie ein zentrales Infotainmentsystem ergänzt. Wie gut das in der Praxis ohne physische Tasten funktioniert, muss jedoch erst eine erste Ausfahrt mit dem China-Coupé zeigen.



Bei unserer ersten Sitzprobe zeigt sich der L03 zumindest schon einmal alltagstauglich. Die Platzverhältnisse sind ordentlich und dank eines langen Radstands profitieren selbst die Passagiere im Fond von einer guten Bewegungsfreiheit. Mit 365 Litern bietet der Kofferraum ausreichend Stauraum und im zusätzlichen Frunk unter der vorderen Haube ist neben dem Ladekabel noch Platz für allerlei Kleinkram.



Besonders bemerkenswert ist der Ausstattungsumfang. Beheiz- und belüftete Sitze, Panorama-Glasdach, Wärmepumpe, hochwertige Audioanlage, Zwei-Zonen-Klimaautomatik sowie zahlreiche Assistenzsysteme gehören bereits zur Serienausstattung. Damit verfolgt Xpeng eine Strategie, die viele chinesische Hersteller erfolgreich etabliert haben: möglichst wenige teure Optionen und stattdessen ein nahezu komplett ausgestattetes Fahrzeug ab Werk. Ungewöhnlich für einen chinesischen Hersteller: Das Navigationssystem läuft mit der Software des US-Riesen Google.



Bei den Antrieben lässt Xpeng den Kunden die Wahl: Das 180 kW (245 PS) starke Einstiegsmodell mit Heckantrieb und 58,3-kWh-Batterie verspricht eine WLTP-Reichweite von bis zu 445 Kilometern. Wer mehr Ausdauer sucht, greift zur Long-Range-Ausführung. Sie kombiniert den gleichen E-Motor mit einem größeren 71,2-kWh-Akku und erreicht damit eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern. Das Allrad-Topmodell mobilisiert dank zweier Motoren sogar 285 kW (388 PS), büßt aufgrund der höheren Leistung jedoch Reichweite ein. Hier soll der Aktionsradius bei maximalen 440 Kilometern liegen.



Auch beim Schnelllader gibt es Unterschiede. Die Topversionen haben mit bis zu 236 kW die Nase vorn, während die Basis mit maximal 193 kW laden muss. Dennoch herrscht beim „Boxenstopp” Gleichstand: Unabhängig von der Variante ist der Stromspeicher mit 400-Volt-Architektur in 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen.



Wer dagegen weite Strecken ganz ohne Ladestopps abspulen möchte, greift zur REEV-Ausführung. Dieses Range-Extender-Konzept hat in China längst den Markt erobert. Dabei dient ein 1,5-Liter-Ottomotor als rollendes Kraftwerk für den 37,25-kWh-Akku, während die Räder rein elektrisch angetrieben werden. Das Ergebnis ist eine stattliche Gesamtreichweite von bis zu 1000 Kilometern.



So beeindruckend die Technik und Ausstattung auch sein mögen – der eigentliche Paukenschlag ist der Preis. Die batterieelektrische Basisversion des L03 startet bereits bei 35.600 Euro auf dem deutschen Markt. Die Long-Range-Ausführung kostet 38.600 Euro, die leistungsstärkere Allradversion 41.600 Euro. Und für die reichweitenstarke Long-Range-Ausführung rufen die Chinesen 38.600 Euro auf. Damit positioniert sich Xpeng deutlich unter vielen europäischen Wettbewerbern, obwohl die Serienausstattung außergewöhnlich umfangreich ausfällt.



Ob das SUV-Coupé tatsächlich zum Bestseller avanciert, muss sich letztlich auf der Straße zeigen. Klar ist jedoch schon jetzt: Xpeng präsentiert sich nicht mehr als exotischer Newcomer, sondern als Stratege mit scharfer Klinge. Mit dem L03 bringen die Chinesen ein Fahrzeug auf den Markt, das den Konkurrenzkampf unter den Stromern massiv anheizen wird. (aum)

