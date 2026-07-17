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Opel will Werk in Algerien bauen

aum – 17. Juli 2026

Im Rahmen des deutsch-algerischen Wirtschaftsforums in Berlin hat Opel heute die Pläne für den Bau eines Fahrzeugwerks in dem nordafrikanischen Land bestätigt. Das Projekt folgt einem „Local-for-Local“-Ansatz, der darauf abzielt, die langfristige Präsenz des Automobilherstellers auf dem algerischen Markt zu stärken. Darüber hinaus unterzeichneten Markenchef Florian Huettl und Mohamed Fawzi El Kabir, Managing Director des algerischen Partners AGM Holding, eine Absichtserklärung für den Aufbau einer lokalen Motorenfertigung. Es wäre die erste im Land. Opel sieht in Algerien ein erhebliches Marktpotenzial. (aum)




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Opel-Chef Florian Huettl (links) und Mohamed Fawzi El Kabir, Managing Director des lokalen Partners AGM Holding, haben in Berlin die Pläne für den Bau eines Produktionswerks in Algerien bestätigt und auch eine Absichtserklärung für den Aufbau einer Motorenfertigung vor Ort unterzeichnet.

Opel-Chef Florian Huettl (links) und Mohamed Fawzi El Kabir, Managing Director des lokalen Partners AGM Holding, haben in Berlin die Pläne für den Bau eines Produktionswerks in Algerien bestätigt und auch eine Absichtserklärung für den Aufbau einer Motorenfertigung vor Ort unterzeichnet.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Opel will ein Automobilwerk in Algerien errichten. Außerdem wurde eine Absichtserklärung für den Aufbau einer loalen Motorenfertigung unterzeichnet. Aus diesem Anlass wurden vor dem Adam-Opel-Haus am Stammsitz in Rüsselsheim die Flaggen beider Länder gehisst.

Opel will ein Automobilwerk in Algerien errichten. Außerdem wurde eine Absichtserklärung für den Aufbau einer loalen Motorenfertigung unterzeichnet. Aus diesem Anlass wurden vor dem Adam-Opel-Haus am Stammsitz in Rüsselsheim die Flaggen beider Länder gehisst.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 17. Juli 2026

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