Toyota will Frauenbasketball sichtbarer machen

In 47 Tagen beginnt in Berlin die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen. Neben der Rolle als offizieller Mobilitätspartner des internationalen Turniers verlängert das Unternehmen auch seine Partnerschaft mit den Damen-Basketball-Bundesligen (DBBL) um weitere zwei Jahre und bleibt damit mindestens bis zur Saison 2027/28 Namensgeber der 1. und 2. DBBL.

Wenn vom 4. bis 13. September die Teams um den WM-Titel spielen, stellt Toyota für Funktionäre, Offizielle und weitere Beteiligte eine Flotte von 50 Fahrzeugen bereit. Darüber hinaus wird die Marke in der Uber Arena mit verschiedenen Aktivierungen und Fan-Angeboten präsent sein.



Bereits seit sechs Jahren engagiert sich Toyota als Partner und Namensgeber der beiden höchsten deutschen Spielklassen im Frauenbasketball. Mit der nun vereinbarten Vertragsverlängerung soll die Sichtbarkeit des Frauenbasketballs erhöht und zusätzliche Aufmerksamkeit für Vereine, Spielerinnen und Wettbewerbe geschaffen werden. Ein Baustein dabei ist auch die gemeinsam mit dem Streamingdienst DAZN entwickelte Dokuserie „Let's Go Ballin'“. Die Content-Reihe begleitet den Aufschwung des Frauenbasketballs in Deutschland und gibt Spielerinnen, Talenten und Persönlichkeiten des Sports eine Bühne. Im Mittelpunkt stehen persönliche Geschichten, Herausforderungen und Erfolge der Athletinnen sowie die Entwicklung des Frauenbasketballs in Deutschland. Ziel der Serie ist es, neue Zielgruppen zu erreichen und den Sport dauerhaft stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. (aum)