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Next Generation Mobility

Kreishandwerkerschaft bekommt zwei Schulungsfahrzeuge von Mazda

aum – 17. Juli 2026

Wie funktioniert ein Plug-in-Hybridantrieb, und welche Rolle spielt Software in einem modernen Auto? Diesen und anderen Fragen können Auszubildende der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land künftig an zwei Fahrzeugen nachgehen. Mazda stellte für die überbetriebliche Schulung am Standort Bergisch Gladbach zwei CX-60 e-Skyactiv PHEV zur Verfügung. Bei den beiden Plug-in-Hybriden handelt es sich um Vorserienfahrzeuge. Bereits in der Vergangenheit hat Mazda verschiedenen Handwerkskammern und auch der Berufsfeuerwehr in Leverkusen, dem Deutschlandsitz des Unternehmens, Fahrzeuge für Aus- und Fortbildungszwecke kostenlos überlassen. (aum)

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Mazda-Servicedirektor Georg Schulte übergibt einen CX-60 e-Skyactiv PHEV an den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Nicholas Kirch, sowie die beiden Ausbildungsmeister Ralf Birlenberg und Johannes Solbach (von links).

Mazda-Servicedirektor Georg Schulte übergibt einen CX-60 e-Skyactiv PHEV an den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Nicholas Kirch, sowie die beiden Ausbildungsmeister Ralf Birlenberg und Johannes Solbach (von links).

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 17. Juli 2026

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