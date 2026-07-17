Kreishandwerkerschaft bekommt zwei Schulungsfahrzeuge von Mazda

Wie funktioniert ein Plug-in-Hybridantrieb, und welche Rolle spielt Software in einem modernen Auto? Diesen und anderen Fragen können Auszubildende der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land künftig an zwei Fahrzeugen nachgehen. Mazda stellte für die überbetriebliche Schulung am Standort Bergisch Gladbach zwei CX-60 e-Skyactiv PHEV zur Verfügung. Bei den beiden Plug-in-Hybriden handelt es sich um Vorserienfahrzeuge. Bereits in der Vergangenheit hat Mazda verschiedenen Handwerkskammern und auch der Berufsfeuerwehr in Leverkusen, dem Deutschlandsitz des Unternehmens, Fahrzeuge für Aus- und Fortbildungszwecke kostenlos überlassen. (aum)