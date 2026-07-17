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Der Bund fördert grüne Binnenschifffahrt

aum – 17. Juli 2026

Das Bundesverkehrsministerium hat im Bundesanzeiger eine neue „Richtlinie über Zuwendungen für eine grüne Binnenschifffahrt“ veröffentlicht. Mit dem Programm will die Politik den Einsatz emissionsfreier und sauberer Antriebs- und Energiesysteme in der Binnenschifffahrt fördern und eine Verlagerung von Güter- und Personenverkehren auf die Wasserstraße unterstützen.

Zuwendungsfähig sind Investitionen in emissionsfreie und saubere Antriebssysteme sowie in Lade- und Tankinfrastruktur für alternative Energieträger und Kraftstoffe wie Strom, Wasserstoff, Ammoniak und Methanol. Die Förderung erfolgt als Zuschuss mit Förderquoten von bis zu 95 Prozent.

Unterstützt werden sowohl die Aus- und Umrüstung von Güterschiffen als auch Projekte, die den öffentlichen Personennahverkehr und urbane Wirtschaftsverkehre auf emissionsfreie Binnenschiffe verlagern. Im Fokus stehen dabei insbesondere Ballungsräume und Hafenregionen. (aum)

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Binnenschiff.

Binnenschiff.

Photo: Autoren-Union Mobilität

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Personenfähre im Hamburger Hafen.

Personenfähre im Hamburger Hafen.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Hafen Hamburg

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Autonews vom 17. Juli 2026

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