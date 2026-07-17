Der Bund fördert grüne Binnenschifffahrt

Das Bundesverkehrsministerium hat im Bundesanzeiger eine neue „Richtlinie über Zuwendungen für eine grüne Binnenschifffahrt“ veröffentlicht. Mit dem Programm will die Politik den Einsatz emissionsfreier und sauberer Antriebs- und Energiesysteme in der Binnenschifffahrt fördern und eine Verlagerung von Güter- und Personenverkehren auf die Wasserstraße unterstützen.

Zuwendungsfähig sind Investitionen in emissionsfreie und saubere Antriebssysteme sowie in Lade- und Tankinfrastruktur für alternative Energieträger und Kraftstoffe wie Strom, Wasserstoff, Ammoniak und Methanol. Die Förderung erfolgt als Zuschuss mit Förderquoten von bis zu 95 Prozent.



Unterstützt werden sowohl die Aus- und Umrüstung von Güterschiffen als auch Projekte, die den öffentlichen Personennahverkehr und urbane Wirtschaftsverkehre auf emissionsfreie Binnenschiffe verlagern. Im Fokus stehen dabei insbesondere Ballungsräume und Hafenregionen. (aum)

