Vorschau: Skandinavische Alternative, sparsame Reise und ein Retro-Mokick

Mit dem vollelektrischen EX60 will Volvo im Segment der Premium-Mittelklasse-SUV gegen Platzhirsche wie BMW iX3, Mercedes GLC EQ oder Audi Q6 punkten. Für die nationalen Testfahrten mit dem skandinavischen Neuzugang stand Frank Wald die Motorisierung P10 AWD Electric mit 375 kW (510 PS) und bis zu 660 Kilometern Reichweite zur Verfügung.

Geopolitische Krisen, Preistreiberei der Mineralölkonzerne und/oder staatliche Regulierungen treiben die Spritpreise derzeit – und perspektivisch – immer weiter nach oben. Doch es gibt eine Alternative, die ebenso kostengünstig wie effizient zu fahren ist: der bivalente Antrieb mit Autogas. In einem Dacia Bigster 4x4 macht das äußerst effiziente und geräuscharm arbeitende Zusammenspiel aus Benzin und Gas sowohl im urbanen Umfeld als auch auf der Langstrecke und in den Bergen eine gute Figur, wie Frank Wald auf einem 1700 Kilometer langen Trip von Hamburg ins österreichische Großwalsertal und zurück – mit nur einem Tankstopp – erfahren konnte.



Mit der Vollhybrid-Version will KGM den stattlichen Treibstoffkonsum des großen SUV Actyon zähmen. Ob dies gelingt, hat Michael Kirchberger im Praxistest ermittelt. Das chinesische Start-up Leapmotor entwickelt sich in Europa unter dem Dach des Stellantis-Konzerns prächtig. Wir baten den vollelektrischen und preisgünstigen B05 zum Praxistest.



Den Kleinkraftradmarkt dominieren inzwischen vor allem Roller. Dennoch gibt es noch das eine oder andere Mokick mit Fußschaltung. Hoch im Kurs stehen bei Jugendlichen vor allem Enduros und Supermotos. Aber Mash hat auch in der 45-km/h-Klasse ein Herz für Nostalgiker und Retro-Fans: Die Fifty gleicht einer Zeitreise zurück in die 70er-Jahre.



Quo vadis Caravaning? Camper fordern immer mehr Komfort und Autarkie. Diese Tendenz dürfte sich auf dem Caravan Salon Ende August in Düsseldorf fortsetzen.



Seit 2022 gilt die gesetzliche Vorgabe, dass der Öffentliche Personennahverkehr barrierefrei sein muss. Der ADAC hat dazu knapp 150 Haltestellen in zehn deutschen Städten in Augenschein genommen und stellt die Ergebnisse am Dienstag vor.



Darüber hinaus behalten wir täglich die Nachrichtenlage rund um (fast) alles, was Räder hat, für Sie im Blick. (aum)