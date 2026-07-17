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Next Generation Mobility

Der Cupra Raval Plus startet bei 29.850 Euro

aum – 17. Juli 2026

Cupra erweitert das Angebot beim Raval um die Ausführung „Plus“. Sie kombiniert einen 99 kW (135 PS) starken Elektromotor mit einer komplett neuen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Diese kann mit bis zu 88 kW geladen werden und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern.

Der Cupra Raval Plus lässt sich mit drei Ausstattungspaketen aufwerten. „Edge“ bringt mit Vehicle-to-Load-Funktion, kabellosem Smartphone-Laden und digitalem Fahrzeugschlüssel mehr Komfort. „Drive“ erweitert die Assistenzsysteme unter anderem um den Travel Assist 3.0 und eine 360-Grad-Kamera. „Light & Sound“ ergänzt ein Sennheiser-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, eine Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett und Projektionen im Innenraum.

Der Cupra Raval ist zu Preisen ab 29.850 Euro bestellbar. (aum)

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Cupra Raval Plus.

Cupra Raval Plus.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 17. Juli 2026

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