Hero kommt nach Deutschland

Mit Hero betritt ein weiterer Motorradhersteller den deutschen Markt. Los geht es bei der Marke aus Indien zunächst mit einer 200er. Die Enduro X-Pulse 200 hat einen flüssigkeitsgekühlten Einzylinder mit knapp 19 PS (14 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von 17 Newtonmetern. Die Spitzenleistung liegt bei 8500 Umdrehungen pro Minute an. Die Hero hat ein Fünf-Gang-Getriebe und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 114 km/h.

Die X-Pulse wiegt fahrfertig 159 Kilogramm. Der Tank hat ein Volumen von 13 Litern, als Normverbrauch nennt der Hersteller 2,5 Liter auf 100 Kilometer. Zur Ausstattung gehören drei einstellbare ABS-Modi (Road, Off-Road, Rally) und ein LCD-Kombiinstrument mit Turn-by-Turn-Navigation via Bluetooth.



Angeboten werden zwei Varianten. Die V4 richtet sich an Alltagsfahrer und bietet 19 beziehungsweise 17 Zentimeter Federweg sowie ein zehnfach einstellbares Zentralfederbein. Die Bodenfreiheit beträgt 22 Zentimeter, die Sitzhöhe 82,5 Zentimeter. Die Pro fährt mit 250 beziehungsweise 220 Millimetern Federweg vor, bietet eine voll einstellbare Vorderradgabel und ein in der Zugstufe verstellbares Federbein hinten sowie fünf Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Die Sitzhöhe beträgt üppige 93,3 Zentimeter.



Den Vertrieb hat die österreichische KSR Group übernommen. Die Hero X-Pulse 200 V4 wird für 2990 Euro angeboten, die Pro kostet 300 Euro mehr. (aum)



