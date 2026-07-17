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Next Generation Mobility

Toyota verdoppelt Elektroauto-Absatz in Europa

aum – 17. Juli 2026

Toyota Motor Europe hat im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 633.617 Fahrzeuge in Europa abgesetzt und damit einen Marktanteil von 7,0 Prozent erreicht. Die Verkäufe elektrifizierter Modelle stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent.

Besonders dynamisch entwickeln sich die batterieelektrischen Fahrzeuge. Ihre Verkäufe stiegen um 113 Prozent, womit sich der BEV-Absatz mehr als verdoppelte. Der BEV-Anteil am Gesamtabsatz kletterte auf elf Prozent, während elektrifizierte Modelle insgesamt einen Rekordwert von 87 Prozent erreichten – neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Auf die Marke Toyota entfielen exakt 592.463 Modelle. Damit bleibt das Unternehmen die zweitstärkste Pkw-Marke Europas. Der Anteil elektrifizierter Modelle lag bei 86 Prozent. Die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge stiegen um 125 Prozent auf 62.412 Einheiten. Zu den wichtigsten Modellen zählen hier der bZ4X, der C-HR+, der Urban Cruiser und der bZ4X Touring.

Die Nutzfahrzeugsparte Toyota Professional setzte im Berichtszeitraum 76.788 Fahrzeuge der Hilux- und Proace-Familie ab. Auch hier stiegen die Verkäufe der vollelektrischen Varianten von Proace und Proace City um 37 beziehungsweise 47 Prozent.

Lexus verkaufte von Januar bis Juni diesen Jahres ingesamt 41.154 Fahrzeuge in Europa. Elektrifizierte Modelle erreichten dabei einen Anteil von 96 Prozent. Erfolgreichstes Modell war der Lexus LBX mit 13.236 Einheiten. Der vollelektrische Lexus RZ sowie der Lexus RX Plug-in Hybrid steigerten ihre Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 43 beziehungsweise 25 Prozent. (aum)

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Toyota bZ4X Touring AWD.

Toyota bZ4X Touring AWD.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Toyota Urban Cruiser.

Toyota Urban Cruiser.

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Lexus LBX.

Lexus LBX.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Lexus RZ 550e.

Lexus RZ 550e.

Photo: Lexus via Autoren-Union Mobilität

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Toyota.

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Toyota

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Autonews vom 17. Juli 2026

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