Harley-Davidson schenkt Gönrgy ein Custombike ein

Harley-Davidson und die Energydrink-Marke Gönrgy gehen eine Kooperation ein. Erstes gemeinsames Projekt ist ein Custombike für den Getränkehersteller. Als Basis diente eine Harley-Davidson Sportster S, die Harley-Davidson Hamburg-Nord mit auffälligen Farben und einem neuen Look veredelt hat. Das Einzelstück wird künftig auf Veranstaltungen und den Plattformen von Gönrgy zu sehen sein. Harley-Davidson wird im Gegenzug den Drink künftig in seinen Stores anbieten. Hinter der Getränkemarke steht Twitch- und Youtube-Streamer Montana Black, der bekennender Fan der Motorräder aus Milwaukee ist und aktuell eine Low Rider ST von Thunderbike fährt. (aum)





