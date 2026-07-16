Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Harley-Davidson schenkt Gönrgy ein Custombike ein

aum – 16. Juli 2026

Harley-Davidson und die Energydrink-Marke Gönrgy gehen eine Kooperation ein. Erstes gemeinsames Projekt ist ein Custombike für den Getränkehersteller. Als Basis diente eine Harley-Davidson Sportster S, die Harley-Davidson Hamburg-Nord mit auffälligen Farben und einem neuen Look veredelt hat. Das Einzelstück wird künftig auf Veranstaltungen und den Plattformen von Gönrgy zu sehen sein. Harley-Davidson wird im Gegenzug den Drink künftig in seinen Stores anbieten. Hinter der Getränkemarke steht Twitch- und Youtube-Streamer Montana Black, der bekennender Fan der Motorräder aus Milwaukee ist und aktuell eine Low Rider ST von Thunderbike fährt. (aum)



Weiterführende Links: Harley-Davidson Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Im Rahmen einer Kooperation entstand auf Basis einer Sportster S diese Harley-Davidson für Gönrgy.

Im Rahmen einer Kooperation entstand auf Basis einer Sportster S diese Harley-Davidson für Gönrgy.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die Harley-Davidson Low Rider ST customized by Thunderbike von Twitch- und Youtube-Streamer Montana Black.

Die Harley-Davidson Low Rider ST customized by Thunderbike von Twitch- und Youtube-Streamer Montana Black.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Twitch- und Youtube-Streamer Montana Black holt sewine Harley-Davidson Low Rider ST customized by Thunderbike ab.

Twitch- und Youtube-Streamer Montana Black holt sewine Harley-Davidson Low Rider ST customized by Thunderbike ab.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die European H.O.G. Rally 2027 findet wieder in Kroatien statt.
Die H.O.G. zieht es nächstes Jahr wieder einmal nach Kroatien
Zwei amerikanische Markenikonen: Jeep und Harley-Davidson.
Zwei Ikonen, eine Seele
Harley-Davison lädt zur „European Spring Rally“ ins italienische Senigallia ein.
Jede Menge Motorräder und Musik
Harley-Davidson und Dickies kooperieren.
Gewidmet allen, die Akzente setzen wollen
Der neue Markenclaim von Harley-Davidson lautet schlicht „Ride“.
Harley-Davidson sagt schlicht „Ride“

Audio

Autonews vom 15. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren