Opel Combo jetzt auch wieder als Benziner

Opel bringt den Benzinmotor zurück in den Combo. Das neue Einstiegsmodell mit 1,2 Litern Hubraum und 110 PS (81 kW) gibt es in der Ausstattungsstufe Edition zu Preisen ab 26.590 Euro. Geschaltet wird mittels Sechsganggetriebe. Der Normdurchschnittsverbrauch des bis zu 179 km/h schnellen Combo 1.2 liegt bei 6,4 Litern pro 100 Kilometer. Zur Ausstattung gehören unter anderem das adaptive blendfreie Matrixlicht, eine Klimaanlage und ein Zehn-Zoll-Multimedia-Touchscreen mit kabelloser Smartphone-Integration.

Den Combo 1.2 gibt es ausschließlich in der 4,41 Meter langen Version für fünf Personen. Sie bietet dank umklappbarer Beifahrerlehne ein Transportvolumen von bis zu 3500 Litern. (aum)