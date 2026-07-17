Space Camper: Vier Sondermodelle zum 20. Geburtstag

Den flexibelsten und funktionalsten Campervan zu bauen, mit keinem geringeren Anspruch begann das Start-Up-Unternehmen Space Camper vor 20 Jahren mit der Möbelentwicklung und dem Ausbau von VW-Bussen. Das Jubiläum feiert die Darmstädter Manufaktur nicht mit einem Festakt, sondern mit einem Versprechen an die eigene Kundschaft.

Rund 350 Fans der Marke trafen sich aus Anlass des Jubiläums zu einem dreitägigen Workshop, bei dem Ideen gesammelt, diskutiert und abgestimmt wurden. Das Ergebnis der kollektiven Schöpfung sind vier speziell konfigurierte Sondermodelle, die auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf Ende August Premiere feiern. Alle sollen präzise Lösungen für ganz bestimmte Kundengruppen haben und maßgeschneiderte Antworten auf sehr spezifische Anforderungen geben.



Basis ist bei allen der VW T6. Als Classic+ Toilette geht der erste Vertreter des Sonderquartetts an den Start. Er ist der Nachfolger der bisherigen Klapptoiletten-Lösung parallel zur Schiebetür und soll eine neue Lösung mit grundlegendem Neuansatz zeigen. Details und Bilder werden aus patentrechtlichen Gründen erst in Düsseldorf veröffentlicht. Der Classic+ 6. Sitz hat unter seinem Heckbettpolster einen zusätzlichen Klappsitz, wodurch der Campervan zum Alltags-Sechssitzer für die Großfamilie oder Sammel-Taxi für den Schulweg wird. Für den Urlaub lässt sich die leichte Klappkonstruktion dann ausbauen um Platz für die Ferienausrüstung zu schaffen, oder sie verschwindet platzsparend unter dem Bettpolster.



Das Highlight des Classic+ Bike ist die Transportmöglichkeit zweier Fahrräder im Fahrzeug, ohne dass auf Schlaf- oder Sitzplätze verzichtet werden muss. Sie werden rechts der Bank von hinten geladen und mit einer speziellen Sicherung fixiert. Ein Hochdruckreiniger, ein Schuhfach, ein Helmhalter und eine Fahrradparkhilfe runden das Konzept ab. Das Sondermodell Classic+ Dog bietet eine spezielle Lösung für mitreisende, große Hunde. Der Vierbeiner bekommt seinen festen Platz in einem Heckausschnitt der Liegefläche und hat während der Fahrt einen Ausblick nach hinten durch die Heckscheibe. Die Nacht verbringt er in direkter Nähe zu seinen Besitzern. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Einsteighilfe, ein reinigungsfreundliches Hundebett, ein auslaufsicherer Trinknapf, die Brause mit Handtuchhalter, ein Sicherheits-Crashpad, Belüftung sowie eine optionale Temperaturüberwachung per Mobiltelefon.



Space Camper hat sich als Marke längst einen Namen gemacht und heißt offiziell RW-Fahrzeugbau nach den Geschäftsführern Markus Riese (der auch die Fahrradmarke Riese und Müller mitbegründete) und Ben Wawra (der seine Mietwohnung auch schon für längere Zeiten gegen einen Space Camper getauscht hat). Beide sind begeisterte Camper und gelten in der Branche als hochkreative Köpfe. Eine ihrer Kernideen beim Bettenbau ist die feststehende Bank im Wohn- und Schlafbereich. Sie wird zum Herrichten der Liegefläche nicht verschoben, sondern nach vorne geklappt. So kann auf eine Schienenführung im Boden, die spätestens nach drei Campingtagen am Meeresstrand ihre Aufgabe nur noch knirschend erledigt, verzichtet werden. Dass sich das Kreativ-Duo zum Jubiläum nun auf die Ratschläge und Anregungen ihrer Marken-Fans besinnt, ist wohl kaum ein Indiz dafür, dass ihm die Ideen ausgehen, sondern vielmehr eine gelungene Aktion der Kundenbindung. (aum)



