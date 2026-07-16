Über ein Viertel mehr Motorradzulassungen

Mit 23.496 Neuzulassungen ist der Motorradmarkt in Deutschland im vergangenen Monat gegenüber dem Juni 2025 um 32,2 Prozent gewachsen. Für die ersten sechs Monate ergibt sich nach Zahlen des Industrieverbands Motorrad (IVM) ein Plus von 27,7 Prozent: 114.324 Neuanmeldungen sind fast 25.000 Fahrzeuge mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem die 125er-Klasse legte deutlich zu.

Im klassischen Motorradsegment stiegen die Zulassungszahlen im ersten Halbjahr um 20,7 Prozent auf 69.903 Maschinen. Dazu kommen 10.124 Kraftroller (plus 28,6 Prozent) sowie 16.012 Leichtkrafträder (+46,1 %) und 18.285 Leichtkraftroller (+42,8 %).



Marktführer über alle Kategorien hinweg blieb Vollsortimenter Honda, allerdings mit Einbußen. Im reinen Motorradsegment belegen die Japaner Platz zwei hinter Marktführer BMW. Bei den Leichtkrafträdern hat Yamaha die Nase vorn.



Die Zahl der neuen Elektrofahrzeuge über alle Klassen hinweg hat sich im ersten Halbjahr um 86,4 Prozent auf 5.297 Zulassungen erhöht. Davon entfielen aber lediglich 189 auf den reinen Motorradbereich. Das waren über 23 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025. Bei den Kraftrollern war der Rückgang batteriebetriebener Modelle mit 33 Stück sogar noch größer (-29,8 %). Das E-Wachstum beruht allein auf den 125er-Äquivalenten, deren Zahl sich verdoppelte.



Bestverkauftes Motorrad war auch im ersten Halbjahr wieder die BMW R 1300 GS, deren Auslieferungen an Kunden aber um 21,7 Prozent zurückgingen. Beliebtester Maxi-Scooter bleibt die Vespa GTS 310 Super. Bestseller unter den Leichtkrafträdern ist die Yamaha YZF-R 125, bei den Leichtkraftrollern ist es die Vespa GTS 125 Super. (aum/jri)