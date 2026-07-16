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Next Generation Mobility

Dakar 2027: Toyota startet mit Brennstoffzelle

aum – 16. Juli 2026

Toyotas Rennsportabteilung Gazoo Racing wird bei der Rallye Dakar im Januar nächsten Jahres erstmals mit einem Brennstoffzellenfahrzeug an den Start gehen. Der DKR GR FC Hilux tritt in Saudi-Arabien in der Kategorie „Dakar Future Mission 1000“ an, die alternativen Antriebstechnologien vorbehalten ist. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie unter den extremen Bedingungen einer der härtesten Motorsportveranstaltungen der Welt zu testen und für spätere Serienanwendungen weiterzuentwickeln.

Die Arbeiten am Aufbau des Fahrzeugs in Belgien sowie an der Abstimmung des Brennstoffzellenantriebs und der zugehörigen Software haben begonnen. In den kommenden Monaten ist ein umfassendes Testprogramm vorgesehen.

Toyota hat in den vergangenen fünf Jahren bereits in verschiedenen Motorsportarten Demonstrationsfahrzeuge mit Wasserstoffverbrennungsmotoren eingesetzt. (aum)

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Toyota DKR GR FC Hilux Prototyp.

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Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Toyota DKR GR FC Hilux Prototyp.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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