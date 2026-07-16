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Next Generation Mobility

14 Studententeams treten zur Formula Future an

aum – 16. Juli 2026

Wenn sich vom 20. bis 23. Juli der internationale Ingenieurs- und Motorsportnachwuchs auf dem Circuit Meppen zur Formula Future trifft, ist der Automobilclub von Deutschland (AvD) als Partner dabei. Die Veranstaltung bietet Studierenden eine Plattform, eigene Fahrzeugkonzepte unter realen Wettbewerbsbedingungen zu entwickeln, zu testen und im sportlichen Wettbewerb miteinander zu vergleichen. Besucher sind ausdrücklich willkommen.

Die Formula Future richtet sich an Studierende technischer Hochschulen und Universitäten, die ihre erworbenen Kenntnisse in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Antriebstechnologien, Konstruktion und Teammanagement praxisnah anwenden möchten. Für dieses Jahr sind 14 Teams gemeldet. Neben zahlreichen deutschen Hochschulen nehmen auch internationale Universitäten teil, unter anderem aus den Niederlanden und Norwegen. Die Teilnehmer treten in den beiden Kategorien Verbrennungsmotor und elektrischer Antrieb an. In diesem Jahr rückt insbesondere das Thema Wasserstoff stärker in den Fokus. Allein fünf Teams setzen auf unterschiedliche Wasserstoffantriebskonzepte.

Die Veranstaltung beginnt am Montag, dem 20. Juli, mit der Fahrzeugabnahme sowie umfangreichen Testfahrten und der Abstimmung der Rennfahrzeuge. Am folgenden Tag müssen sich die Teilnehmer in anspruchsvollen theoretischen Wettbewerben vor einer ausgewählten Fachjury aus dem industriellen Umfeld bewähren. Die dynamischen Disziplinen finden am Mittwoch und Donnerstag statt, wenn die Fahrzeuge ihr volles Potenzial auf der Rennstrecke entfalten können. Den Abschluss bildet ab 18 Uhr die Siegerehrung. (aum)

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Fomrula Future.

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Photo: Formula Future/AvD via Autoren-Union Mobilität

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Fomrula Future.

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