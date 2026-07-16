Stellantis wächst auch dank Leapmotor

Stellantis hat im ersten Halbjahr in den EU30-Ländern 1,37 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das sind 3,8 Prozent bzw. 67.000 Einheiten mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres und bedeuten einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Einschließlich der Ergebnisse von Leapmotor stieg der Absatz um 7,3 Prozent und der Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent. Insgesamt wurden damit 93.000 Fahrzeuge mehr ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum.

Fiat (+21,7 Prozent), Citroën (+8,3 %) und Opel (+7,4 %) wuchsen stärker als die Branche insgesamt. In drei Ländern stellt Stellantis die erfolgreichsten Autos des A- oder B-Segments. Der Fiat Pandina ist der absolute Bestseller in Italien, der Peugeot 208 in Frankreich und der Opel Corsa in Deutschland. Die Smart-Car-Modelle (Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda und Opel Frontera) haben ihr Absatzvolumen mehr als verdoppelt.



Zu den bedeutenden Märkten, in denen der Autokonzern einen Absatzzuwachs verbuchen konnte, gehören Deutschland (+7,2 %), Großbritannien (+4,7 %), Italien (+4,5 %), die Beneluxländer (+1,5 %) und Spanien (+0,8 %). Spürbare Verkaufszuwächse gab es auch in Österreich (+31 %), Polen (+10,1 %) und Portugal (+5,2 %).



Die Geschäftseinheit Stellantis Pro One blieb mit einem Marktanteil von 28,7 Prozent Marktführer bei den leichten Nutzfahrzeugen. (aum)