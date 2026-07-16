Der Skoda Karoq ist Millionär

Skoda hat im tschechischen Werk Kvasiny den einmillionsten Karoq gebaut. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Karoq 1,5 TSI mit 150 PS (110 kW) in Graphite-Grau. Die Baureihe wurde 2017 eingeführt. Der Skoda Karoq ist derzeit in rund 60 Märkten weltweit erhältlich. Kunden können zwischen verschiedenen Benzin- und Dieselmotoren sowie Front- und Allradantrieb wählen. Rund 73 Prozent der Käufer entscheiden sich für ein Automatikgetriebe, 27 Prozent wählen ein manuelles Schaltgetriebe. Die größten Absatzmärkte für das Modell sind Deutschland, die Tschechische Republik und Großbritannien. Der Nachfolger des Karoq soll zum Jahreswechsel 2027/2028 vorgestellt werden. (aum)







