Effizienzchampion: Der Renault Twingo E-Tech elektrisch

Der Renault Twingo E-Tech elektrisch hat im aktuellen Effizienzvergleich der Fachzeitschrift „Auto Bild“ einen neuen Bestwert aufgestellt. Mit einem Verbrauch von lediglich 14,4 kWh pro 100 Kilometer bei konstant 130 km/h weist der vollelektrische Kleinwagen den niedrigsten Energiebedarf auf, den die Redaktion bislang bei einem Elektrofahrzeug unter diesen Bedingungen gemessen hat. Zu dem guten Ergebnis bei Autobahnrichtgeschwindigkeit trug auch das relativ geringe Leergewicht des Twingo von 1242 Kilogramm bei. (aum)