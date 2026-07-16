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Next Generation Mobility

Effizienzchampion: Der Renault Twingo E-Tech elektrisch

aum – 16. Juli 2026

Der Renault Twingo E-Tech elektrisch hat im aktuellen Effizienzvergleich der Fachzeitschrift „Auto Bild“ einen neuen Bestwert aufgestellt. Mit einem Verbrauch von lediglich 14,4 kWh pro 100 Kilometer bei konstant 130 km/h weist der vollelektrische Kleinwagen den niedrigsten Energiebedarf auf, den die Redaktion bislang bei einem Elektrofahrzeug unter diesen Bedingungen gemessen hat. Zu dem guten Ergebnis bei Autobahnrichtgeschwindigkeit trug auch das relativ geringe Leergewicht des Twingo von 1242 Kilogramm bei. (aum)

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Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: Cétadi Prod. via Autoren-Union Mobilität

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