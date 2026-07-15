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Next Generation Mobility

Toyota nimmt an Projekt für erneuerbare Kraftstoffe teil

aum – 15. Juli 2026

Toyota nimmt gemeinsam mit BMW, Bosch und Repsol an einem Pilotprojekt für erneuerbare Kraftstoffe teil. Im Rahmen eines sechsmonatigen Praxistests in Spanien wird das Potenzial von Fahrzeugen untersucht, die ausschließlich mit regenerativem Benzin betrieben werden. 20 Fahrzeuge der beiden Autohersteller tanken dabei „Nexa 95“ von Repsol, einen zu 100 Prozent erneuerbaren Kraftstoff. Das Benzin wird aus RED-konformen Rohstoffen (Renewable Energy Directive) hergestellt und ermöglicht gegenüber fossilen Kraftstoffen eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig ist der Kraftstoff vollständig kompatibel mit heutigen Motoren und der bestehenden Tankstelleninfrastruktur. Repsol ist derzeit der einzige Anbieter von vollständig erneuerbarem Benzin an öffentlichen Tankstellen in Spanien. (aum)

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Nexa 95 ist ein zu 100 Prozent erneuerbarer Kraftstoff, den Repsol in Spanien anbietet.

Nexa 95 ist ein zu 100 Prozent erneuerbarer Kraftstoff, den Repsol in Spanien anbietet.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 15. Juli 2026

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