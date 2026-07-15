Kraftstoffpreise schießen wieder in die Höhe

Pünktlich zum Start der heißen Phase des Sommerreiseverkehrs sind die Kraftstoffpreise noch einmal massiv gestiegen. Laut aktueller ADAC-Auswertung kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 2,083 Euro und damit 5,9 Cent mehr als in der Vorwoche. Fast doppelt so stark verteuerte sich Diesel: Der Preis für einen Liter liegt im Schnitt bei 2,070 Euro und damit um 11,7 Cent über dem Preis der Vorwoche. Beide Kraftstoffsorten sind somit wieder deutlich über der Marke von zwei Euro angelangt. Diesel ist aktuell nur noch 1,3 Cent günstiger als Super E10.

Laut ADAC ist die jüngste Verteuerung beim Tanken vor allem auf den in den vergangenen Tagen deutlich gestiegenen Ölpreis infolge der erneuten Eskalation im Nahen Osten zurückzuführen. Aktuell notiert Brent-Öl bei rund 85 US-Dollar; in der Vorwoche waren es etwa 75 US-Dollar. Dass der Preisaufschlag bei Diesel fast doppelt so stark ausfällt, liegt unter anderem daran, dass der Selbstzünderkraftstoff zu großen Teilen importiert werden muss. Der jüngste Preisanstieg an den Zapfsäulen fällt nach Meinung des Automobilclubs allerdings um einige Cent zu hoch aus, zumal er auf ein ohnehin schon deutlich überhöhtes Preisniveau trifft. Die bevorstehende Reisewelle mag ebenfalls eine gewisse Rolle für die steigenden Kraftstoffpreise spielen, so der ADAC.

