Charge my Hyundai: Einen Monat kostenfrei

Kunden, die erstmals ein vollelektrisches Modell der Marke bei „Charge my Hyundai“ registrieren, erhalten einen Monat kostenlosen Zugang zum neu eingeführten „Ionity Pro“-Paket. Es bietet Hyundai-Fahrern vergünstigte Ladetarife im europaweiten Ionity-Schnellladenetz. In Deutschland profitieren Nutzer von einem Rabatt in Höhe von 0,35 Euro pro kWh auf den Flex-Tarif sowie vom Entfall der Ladevorgangsgebühr. Nach Ablauf des Aktionszeitraums können Kunden die Vorteile des Pakets durch ein Abonnement für 11,99 Euro pro Monat weiterhin nutzen.

Mit dem neuen Ionity-Paket erhalten Hyundai-Kunden Zugang zu einem der größten und leistungsfähigsten High-Power-Charging-Netzwerke Europas. Es umfasst mehr als 6000 Ladepunkte an über 850 Standorten in 24 europäischen Ländern. Die Ladestationen befinden sich entlang der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen und sind durchschnittlich im Abstand von 120 Kilometern verfügbar. Unter optimalen Bedingungen stehen Ladeleistungen von bis zu 600 kW zur Verfügung, wodurch sich in rund 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern nachladen lässt. (aum)



