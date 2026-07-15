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Next Generation Mobility

Opel legt um sieben Prozent zu

aum – 15. Juli 2026

Opel hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fortgesetzt. Gemeinsam mit der britischen Schwestermarke Vauxhall wurden weltweit rund 313.000 Fahrzeuge abgesetzt. Das Pkw-Geschäft stieg im Vorjahresvergleich um über sieben Prozent. In der Region Enlarged Europe verkauften Opel und Vauxhall in den ersten sechs Monaten rund 231.000 Pkw und steigerten ihren Absatz damit um 11,8 Prozent. Der Marktanteil erhöhte sich auf über drei Prozent.

Besonders stark entwickelte sich Opel auf dem Heimatmarkt. Mit einem Pkw-Zulassungsplus von 15 Prozent erreichte der deutsche Hersteller im ersten Halbjahr einen Gesamtmarktanteil (inklusive leichter Nutzfahrzeuge) von fünf Prozent. Nach Unternehmensangaben belegte der Astra Sports Tourer Electric dabei unter den Volumenherstellern weiterhin die Spitzenposition in seinem Segment. (aum)

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Opel Astra Sports Tourer Electric.

Opel Astra Sports Tourer Electric.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Opel

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Autonews vom 15. Juli 2026

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