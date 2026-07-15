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Next Generation Mobility

Vier Millionen Nissan Qashqai

aum – 15. Juli 2026

Nissan hat in Europa mittlerweile vier Millionen Qashqai produziert und verkauft. Die Crossover-Baureihe wurde vor 20 Jahren eingeführt und ist inzwischen in der dritten Modellgeneration erhältlich. Der Qashqai erhielt im Laufe der zwei Jahrzehnte mehr als 110 internationale Auszeichnungen, darunter mehrere Titel als „Auto des Jahres“ in verschiedenen Ländern.

Gebaut wird der Qashqai im britischen Sunderland. Um die Vier-Millionen-Marke zu feiern, haben Ingenieure des Nissan Technical Centre Europe (NTCE) für Kunden eine Videoserie entwickelt. Die Clips sollen ihnen helfen, das Beste aus ihrem Qashqai herauszuholen. Unter dem Titel „Moment mal – das kann mein Qashqai?“ stellt die Serie Funktionen vor, die die Besitzer möglicherweise noch nicht voll ausschöpfen. Jedes Video bietet praktische Tipps, die dabei helfen, Technologien besser zu verstehen. Dazu gehören die individuelle Anpassung der Fahrassistenz-Einstellungen, die Unterstützung beim Parken, eine noch flexiblere Nutzung des Kofferraums sowie die optimale Anwendung des Intelligent Key. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

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Der viermillionste Qashqai aus dem britischen Nissan-Werk Sunderland.

Der viermillionste Qashqai aus dem britischen Nissan-Werk Sunderland.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

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Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

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Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

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Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Produktion des Nissan Qashqai im britischen Werk Sunderland.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Qashqai.

Nissan Qashqai.

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Nissan Qashqai, 1. Modellgeneration.

Nissan Qashqai, 1. Modellgeneration.

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Nissan Qashqai, 2. Modellgeneration.

Nissan Qashqai, 2. Modellgeneration.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 15. Juli 2026

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