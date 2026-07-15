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Next Generation Mobility

Fast jeder vierte Kleinstwagen ist ein Fiat 500

aum – 15. Juli 2026

Im vergangenen Monat wurden in Deutschland mehr als doppelt so viele Fiat 500 neu zugelassen wie im Juni des Vorjahres. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registrierte einen Anstieg von 118,7 Prozent. Mit einem Marktanteil von 23 Prozent belegt der Fiat 500 damit in der Monatsbilanz erneut den ersten Platz in der Kategorie „Minis“, wie das KBA das A-Segment (Kleinstwagen) bezeichnet. Fiat bietet den 500 sowohl als Mildhybrid als auch als Elektroauto an. (aum)

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Fiat 500.

Fiat 500.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 15. Juli 2026

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