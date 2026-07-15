Fahrbericht Jeep Compass PHEV: Alltag schlägt Abenteuer

Weniger Trail, mehr Tagesstrecke: Jeep verpasst dem Compass mit dem jetzt vorgestellten Plug-in-Hybrid ein neues Profil. Unter der Haube des Teilzeitstromers arbeitet ein 1,6‑Liter-Vierzylinder mit 150 PS zusammen mit einem 92-kW-Elektromotor, die gemeinsam eine Systemleistung von 225 PS bereitstellen. Die Kraft wird über eine 7‑Gang‑Doppelkupplung ausschließlich an die Vorderachse geschickt, womit der PHEV sich bewusst von den kernigen Allradvarianten der Baureihe absetzt. Mit bis zu 95 Kilometern elektrischer Reichweite zielt er auf Pendler, die das Ladekabel nicht als Ausnahme, sondern als Routine begreifen.

Optisch bleibt der Compass Plug-in-Hybrid eindeutig Jeep. Der markante Sieben-Slot-Kühlergrill, je nach Ausstattung sogar beleuchtet, setzt das Markengesicht so plakativ in Szene, wie man es von Wrangler und Co kennt. Die trapezförmigen Radläufe, die kräftigen, stehenden Flächen und die umlaufenden Kunststoffbeplankungen an Schwellern und Stoßfängern geben dem Kompakt-SUV eine robuste Anmutung. In der Seitenansicht sorgen die klar betonte Schulterlinie und die verhältnismäßig kurzen Überhänge dafür, dass der Compass kompakt wirkt, ohne gedrungen zu sein. Ein Auto, das auf dem Parkplatz nicht verschwindet, aber auch nicht nach XXL-Offroader aussieht.



Schon beim Start zeigt sich, wohin die Reise geht. Der Compass PHEV meldet sich meist nur mit aufleuchtenden Displays, der Elektromotor übernimmt die ersten Meter. Das Gaspedal arbeitet mit einem gut dosierbaren Weg, die Leistungsabgabe beginnt sanft, das Auto setzt sich ruhig, fast zurückhaltend in Bewegung. Keine zackigen Reaktionen, kein nervöses Rucken, der Plug-in fühlt sich eher wie ein gelassener Reisewagen an, noch bevor das erste Ortsausgangsschild passiert ist.



Im Stadtverkehr spielt der E‑Antrieb seine Stärken aus. Die theoretischen 95 Kilometer elektrischer Reichweite sind nicht allein Prospekt-Zierde, sondern holen große Teile des Pendelwegs real aus der Batterie. Ampelphasen, Tempo‑30‑Zonen und Innenstadtschneisen absolviert der Compass PHEV mit einem nahezu gleichmäßigen, geräuscharmen Schub, der das Fahrzeuggewicht ordentlich kaschiert. Der Benziner bleibt im Hintergrund, schaltet sich erst dann zunehmend zu, wenn Beschleunigungen länger dauern oder die Batterie ihrem unteren Ladefenster entgegen geht. Wer morgens und abends diszipliniert lädt, erlebt den Jeep über weite Teile der Woche als beinahe vollwertiges E‑Auto mit Verbrenner im Bereitschaftsdienst.



Sobald der Fahrer mehr Leistung abruft oder die Strecke Richtung Landstraße und Autobahn führt, tritt der Vierzylinder deutlicher in Erscheinung. Das Zusammenspiel mit dem Elektromotor prägt den Charakter des PHEV spürbar. Die 7‑Gang‑Doppelkupplung sortiert die Gänge zügig, der E‑Motor hilft, Drehzahlsprünge zu glätten. Der Vortrieb bleibt klar linear, frei von spektakulärem Punch, doch durch die 350 Nm Drehmoment des Elektromotors ist der Standardsprint in ansehnlichen 8,0 Sekunden erledigt und kräftig genug, um Auffahrten und Überholmanöver ohne lange Überlegung zu absolvieren.



Dass der Plug-in-Hybrid ausschließlich mit Frontantrieb unterwegs ist, macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn die Fahrbahn nass oder lose wird. Die Elektronik hält das Drehmoment an der Vorderachse im Zaum, greift früh ein, bevor spürbarer Schlupf entsteht. Der Fahrer erlebt das als kontrollierten, aber vergleichsweise vorsichtigen Antrieb: Der Compass bemüht sich, jede Situation sauber und sicher zu lösen, statt seine 225 PS dauerhaft auszuspielen. Wer von einem allradgetriebenen Jeep kommt, wird das Fehlen der Hinterachs-Unterstützung vor allem beim Herausbeschleunigen aus engeren Kurven erkennen. Im normalen Fahralltag bleibt der Charakter dennoch stimmig, setzt der PHEV doch mehr auf Souveränität als auf Verspieltheit.



Das Fahrwerk unterstützt diesen Ansatz. Die Abstimmung legt den Schwerpunkt klar auf Komfort: Querfugen, Kanten und typische Belagsnarben werden ordentlich geglättet, ohne dass der Wagen ins Teigige kippt. Auf der Landstraße wirkt der Compass PHEV eher wie ein solide liegender Reisewagen als wie ein wendiger Kurvenräuber. Die Karosseriebewegungen bleiben im Rahmen, melden das Fahrzeuggewicht aber spürbar an, vor allem bei schnelleren Richtungswechseln. Auf der Autobahn fügt sich das Bild: Mit voller Batterie starten bedeutet zunächst nahezu elektrisches Fahren, danach übernimmt der Vierzylinder mehr vom Grundtempo, unterstützt von der E‑Maschine, wenn es Leistungs- oder Effizienzspitzen abzufangen gilt. In Summe entsteht ein Fahrgefühl, das sich konstant durch den Tag zieht – ruhig, kontrolliert, eher komfortorientiert als sportlich.



Die zwei PHEV-Ausstattungen setzen unterschiedliche Akzente, ohne den Grundcharakter zu verändern. Der Compass Plug-in-Hybrid „Altitude“ markiert den Einstieg, mit einem Preis ab 43.400 Euro. Er kommt bereits mit LED-Leuchten, markanten Felgen, 360‑Grad‑Karosserieschutz aus Kunststoff sowie den typischen Jeep-Designsignaturen an Front und Flanken. Darüber positioniert sich der „Summit“, ab 46.900 Euro. Hier ziehen Matrix‑LED‑Scheinwerfer, beleuchteter Sieben-Slot-Kühlergrill, abgedunkelte hintere Scheiben und weitere optische Details ein, die das Fahrzeug etwas stärker in Richtung „Komfort- und Designorientierter Top‑Compass“ schieben. Felgen mit größerem Durchmesser, feinere Oberflächen und zusätzliche Chrom- oder Schwarzakzente lassen den PHEV in dieser Ausführung mehr nach gehobenem Kompakt-SUV als nach schlichtem Flottenfahrzeug aussehen.



Innen setzt Jeep auf eine klare, vertikal organisierte Cockpit-Architektur. Zentral thront ein großes Display im Hochformat, das Navigation, Medien und Fahrzeugmenüs bündelt. Dahinter arbeitet ein volldigitales Kombiinstrument, das Geschwindigkeit, Antriebszustand und Hybrid-spezifische Informationen wie Energiefluss, Ladezustand und elektrische Restreichweite darstellt. Die Bedienstruktur wirkt überwiegend logisch: Fahrmodi, E‑Einstellungen und grundlegende Klima- und Audiofunktionen sind mit wenigen Eingaben erreichbar. Wer tiefer ins Lademanagement und in feinere Hybridstrategien einsteigen will, muss sich kurz einarbeiten, findet dann aber einen weitgehend schlüssigen Zugriff.



Die Sitzposition ist Jeep-typisch angenehm aufrecht, mit guter Übersicht nach vorn und zur Seite. Breite Türöffnungen, ein gut erreichbarer Wählhebel und sinnvoll platzierte Bedienelemente unterstützen die Alltagstauglichkeit. Materialien und Haptik folgen eher der Logik „robust und pflegeleicht“ als „luxuriös und weich“. Strapazierfähige Sitzbezüge, solide Kunststoffe und praktische Oberflächen prägen das Bild – ein Innenraum, der den täglichen Einsatz mit Kindern, Haustieren oder Arbeitsmaterial toleriert, ohne bei jedem Kratzer gleich nach Lederpflege zu verlangen.



Das Platzangebot passt zum Konzept. Vorne sitzt man bequem, hinten finden Erwachsene ordentliche Knie- und Kopffreiheit, der Kofferraum bietet genug Volumen für Wochenendgepäck, Alltagsladung oder den Einkauf, ohne dass die Plug-in-Technik massiv Volumen frisst. Die Rücklehnen lassen sich teilen und umklappen, im Boden und in der Mittelkonsole finden sich mehrere Ablagen für Kleinteile, Flaschen und Geräte. Der Compass PHEV wirkt innen damit mehr wie ein funktionales Werkzeug als wie eine Designer-Lounge – eine Entscheidung, die mit Blick auf seine Rolle als Pendler- und Flottenfahrzeug durchaus konsequent ist.



Im Alltag lebt der Compass Plug-in-Hybrid von klaren Nutzungsprofilen. Wer morgens und abends zuverlässig lädt, nutzt die elektrische Reichweite aus, fährt viele Tage fast vollständig im E‑Modus und erlebt den Jeep als leisen, kontrollierten Kompakt-SUV mit Verbrenner als Reichweitenreserve. Wer hingegen das Ladekabel selten zur Hand nimmt, reduziert den PHEV faktisch auf einen relativ schweren Benziner mit Elektroassistenz. Der Fahrcharakter bleibt ruhig und kontrolliert, die Verbrauchsvorteile schrumpfen jedoch zusammen – der Compass nutzt seine Technik dann eher zur Glättung von Lastspitzen als zur Auslagerung ganzer Streckenabschnitte auf die Batterie.



Im neuen Compass‑Programm positioniert sich der Plug-in-Hybrid zwischen Mildhybrid und Vollelektriker. Er bietet deutlich mehr elektrische Alltagstauglichkeit als der e‑Hybrid und bleibt flexibler als die BEV‑Varianten mit großen Akkus und langen Reichweiten. Gleichzeitig verzichtet er bewusst auf Allrad und überlässt die traditionelle Jeep-Rolle als Offroad-Spezialist den dafür gemachten Modellbrüdern. Der Compass PHEV ist der leise, gelassen fahrende Stecker-Jeep für Alltag, Pendelstrecke und Flotteneinsatz, bei dem der Fahrcharakter von der ersten Ampel bis zur Autobahnauffahrt konstant bleibt: ruhig, kontrolliert, komfortorientiert, zwar mit viel klassischer Jeep-Optik, aber einem klar definierten Fokus auf die Straße statt auf den Trail. (aum)



Daten Jeep Compass 1.6 PHEV



Länge x Breite x Höhe (m): 4,55 x 1,94 x 1,66

Radstand (m): 2,78

Antrieb: 4-Zyl.-Turbobenziner, 1598 ccm, 7-Gang-DCT, Frontantrieb,

Leistung: 150 PS /110 kW

Elektromotor: 92 kW / 125 PS

Systemleistung: 165 kW / 225 PS

Systemdrehmoment: 350 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,0 Sek.

Batteriekapazität (netto/brutto): 17,9 kWh / 21 kWh

Ladeleistung AC/DC: 7 kW

Elektrische Reichweite: 95 km

WLTP-Stromverbrauch: k.A.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 3,0 Liter

CO2-Emissionen: 68 g/km (WLTP)

Energieeffizienzklasse: B

Leergewicht (EU)/ Zuladung: min. 1994 kg / k.A.

Anhängelast: 1500 kg

Kofferraumvolumen: k.A.

Preis: ab 43.400 Euro

