Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Custom ab Werk: Triumph Speed Twin 1200 TFC

aum – 15. Juli 2026

Triumph bringt ein weiteres Factory-Custom-Modell auf den Markt: Die Speed Twin 1200 TFC ist auf 750 Stück weltweit limitiert. Sie verfügt über ein voll einstellbares Öhlins-Fahrwerk, ein Bodywork mit vielen Carbonteilen, exklusive Embleme, gefräste Lenkerendspiegel, eine Sitzbank im Materialmix aus Leder und Wildleder, eine goldfarbene Antriebskette und goldene Gabeltauchrohre sowie durchgehend schwarze Details. Dazu kommen Clip-on-Lenkerstummel und ein Titanschalldämpfer von Akrapovic. Jede TFC (Triumph Factory Custom) ist in Obsidian Gold lackiert, trägt die individuelle Seriennummer auf der Gabelbrücke und wird mit Echtheitszertifikat ausgeliefert. Zum Lieferumfang gehören außerdem eine gebrandete Indoor-Abdeckung und eine wasserdichte Sitzbankabdeckung zum Schutz des Lederbezugs.

Die neue Triumph Speed Twin 1200 TFC wird in Deutschland 20.895 Euro (plus Liefernebenkosten) kosten und in Österreich 23.795 Euro. Die Auslieferungen beginnen im Oktober. (aum)

Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Video: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Jeep Compass PHEV.
Fahrbericht Jeep Compass PHEV: Alltag schlägt Abenteuer
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Kraftstoffpreise schießen wieder in die Höhe
Opel Astra Sports Tourer Electric.
Opel legt um sieben Prozent zu
Der viermillionste Qashqai aus dem britischen Nissan-Werk Sunderland.
Vier Millionen Nissan Qashqai
Fiat 500.
Fast jeder vierte Kleinstwagen ist ein Fiat 500
Harley Days Dresden.
Dresden wird zum Motorrad-Mekka

Audio

Autonews vom 15. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren