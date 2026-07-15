Custom ab Werk: Triumph Speed Twin 1200 TFC

Triumph bringt ein weiteres Factory-Custom-Modell auf den Markt: Die Speed Twin 1200 TFC ist auf 750 Stück weltweit limitiert. Sie verfügt über ein voll einstellbares Öhlins-Fahrwerk, ein Bodywork mit vielen Carbonteilen, exklusive Embleme, gefräste Lenkerendspiegel, eine Sitzbank im Materialmix aus Leder und Wildleder, eine goldfarbene Antriebskette und goldene Gabeltauchrohre sowie durchgehend schwarze Details. Dazu kommen Clip-on-Lenkerstummel und ein Titanschalldämpfer von Akrapovic. Jede TFC (Triumph Factory Custom) ist in Obsidian Gold lackiert, trägt die individuelle Seriennummer auf der Gabelbrücke und wird mit Echtheitszertifikat ausgeliefert. Zum Lieferumfang gehören außerdem eine gebrandete Indoor-Abdeckung und eine wasserdichte Sitzbankabdeckung zum Schutz des Lederbezugs.

Die neue Triumph Speed Twin 1200 TFC wird in Deutschland 20.895 Euro (plus Liefernebenkosten) kosten und in Österreich 23.795 Euro. Die Auslieferungen beginnen im Oktober. (aum)



