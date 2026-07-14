Mobilitätsversprechen bei Omoda & Jaecoo

Der Chery-Konzern bietet für die Newcomer-Doppelmarke Omoda & Jaecoo nun auch in Deutschland einen Pannen- und Mobilitätsservice an. Er beinhaltet eine telefonische Pannenhilfe rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche, eine mögliche Reparatur direkt vor Ort oder das Abschleppen zur nächstgelegenen Servicewerkstatt einschließlich eines einmal jährlichen Abschleppens zur nächstgelegenen Ladestation. Falls das Fahrzeug nicht am selben Tag wieder flott gemacht werden kann, wird dem Kunden für bis zu drei Tage ein Mietwagen zur Verfügung gestellt. Kooperationspartner ist Allianz Partners. Einen entsprechenden Service bietet die Chery Group bereits in Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Ungarn und der Benelux-Region sowie in Thailand und Brasilien an. (aum)



