Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Camping-Modus für die Nacht im Skoda

aum – 14. Juli 2026

Skoda erweitert die Funktionen der „My Skoda“-App um einen Camping-Modus. Er hält die Innenraumtemperatur für Übernachtungen oder längere Pausen über die Klimaanlage automatisch konstant. Die Funktion wird für alle Elektromodellreihen der Marke – Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq – unabhängig von der Fahrzeuggeneration oder der Softwareversion verfügbar sein, sofern die Connect-Dienste aktiv sind. Der Camping-Modus wird mit der App-Version 8.14 eingeführt und steht mit einem Update zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zu mindestens 30 Prozent geladen ist. (aum)



Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Skoda erweitert die Funktionen seiner App um den Camping-Modus und ermöglicht damit Kunden, ihr Elektrofahrzeug für Übernachtungen zu nutzen.

Skoda erweitert die Funktionen seiner App um den Camping-Modus und ermöglicht damit Kunden, ihr Elektrofahrzeug für Übernachtungen zu nutzen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Skoda intergriert Spotify direkt in das Infotainmentsystem integriert.
Mehr Unterhaltung im Skoda
Die Skoda-Wortmarke wird bei DEB-Heimspielen der A-Nationalmannschaft an der Bande des Spielfelds sowie auf den Trikots und Hosen der Spieler zu sehen sein.
Skoda bleibt am Puck
Infotainment-App Traffication von Skoda.
Skoda-App warnt vor Gefahren
„My Skoda“-App.
Skoda bündelt alles in einer App
Skoda-KI-App „Sound Analyser“.
Skoda-App horcht Autos auf Fehler ab

Audio

Auch die kommende Opel Astra-Generation wird in Ruesselsheim entworfen, entwickelt und gebaut

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren