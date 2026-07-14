Camping-Modus für die Nacht im Skoda

Skoda erweitert die Funktionen der „My Skoda“-App um einen Camping-Modus. Er hält die Innenraumtemperatur für Übernachtungen oder längere Pausen über die Klimaanlage automatisch konstant. Die Funktion wird für alle Elektromodellreihen der Marke – Epiq, Elroq, Enyaq und Peaq – unabhängig von der Fahrzeuggeneration oder der Softwareversion verfügbar sein, sofern die Connect-Dienste aktiv sind. Der Camping-Modus wird mit der App-Version 8.14 eingeführt und steht mit einem Update zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zu mindestens 30 Prozent geladen ist. (aum)





