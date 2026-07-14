Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Subaru spendet Schnittmodell

aum – 14. Juli 2026

Als Subaru vor knapp zehn Jahren seine neue Global Platform einführte, setzte der deutsche Importeur ein Schnittmodell ein, um die technischen Details der neuen Fahrzeugarchitektur auf Messen und Medienveranstaltungen zu veranschaulichen. Auch zu Schulungszwecken wurde es verwendet. Nun hat das Schnittmodell ein neues Zuhause gefunden: Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar kommt es künftig im Unterricht zum Einsatz und bietet den Auszubildenden Einblicke in die Fahrzeugtechnik. Da Lenkung und Fahrwerkskomponenten vorhanden sind, wird das Modell zunächst für Schulungen zur Achsvermessung eingesetzt. Denkbar ist auch der Einbau einer Bremsanlage für weitere Ausbildungszwecke.

Nach Deutschland kamen die ersten Fahrzeuge auf Basis der neuen Architektur im Jahr 2018. Den Anfang machte der Impreza der fünften Generation. Heute basieren auch der Crosstrek sowie Forester und Outback auf der Plattform, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Subaru-Kundendienstleiter Markus Heid übergibt dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar das Schnittmodell der Global Platform von 2016.

Subaru-Kundendienstleiter Markus Heid übergibt dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar das Schnittmodell der Global Platform von 2016.

Photo: Subaru via Autoren-Union Mobilität

Download:

Subaru hat das Schnittmodell der Global Platform von 2016 dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar vermacht (v.l.): Dietmar Punga (Fachbereichsleiter Kraftfahrzeugtechnik, BTZ), Carmen Fontaine (Stv. Hauptabteilungsleitung, BTZ) und Markus Heid (Leiter Kundendienst, Subaru Deutschland).

Subaru hat das Schnittmodell der Global Platform von 2016 dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar vermacht (v.l.): Dietmar Punga (Fachbereichsleiter Kraftfahrzeugtechnik, BTZ), Carmen Fontaine (Stv. Hauptabteilungsleitung, BTZ) und Markus Heid (Leiter Kundendienst, Subaru Deutschland).

Photo: Subaru via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Subaru Uncharted.
Subaru gibt bis zu zehn Jahre Garantie
Subaru Uncharted.
Doppeldebüt für neue Subaru Stromer bei der „Jagd & Hund 2026“
Subaru Impreza.
Subaru bis zu 2500 Euro günstiger
Subaru.
Subaru baut die zuverlässigsten Autos
Porsche stellt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring die mit Abstand meisten Fahrzeuge.
Das nächste 24-Stunden-Rennen steht an

Audio

Auch die kommende Opel Astra-Generation wird in Ruesselsheim entworfen, entwickelt und gebaut

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren