Subaru spendet Schnittmodell

Als Subaru vor knapp zehn Jahren seine neue Global Platform einführte, setzte der deutsche Importeur ein Schnittmodell ein, um die technischen Details der neuen Fahrzeugarchitektur auf Messen und Medienveranstaltungen zu veranschaulichen. Auch zu Schulungszwecken wurde es verwendet. Nun hat das Schnittmodell ein neues Zuhause gefunden: Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Wetzlar kommt es künftig im Unterricht zum Einsatz und bietet den Auszubildenden Einblicke in die Fahrzeugtechnik. Da Lenkung und Fahrwerkskomponenten vorhanden sind, wird das Modell zunächst für Schulungen zur Achsvermessung eingesetzt. Denkbar ist auch der Einbau einer Bremsanlage für weitere Ausbildungszwecke.

Nach Deutschland kamen die ersten Fahrzeuge auf Basis der neuen Architektur im Jahr 2018. Den Anfang machte der Impreza der fünften Generation. Heute basieren auch der Crosstrek sowie Forester und Outback auf der Plattform, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. (aum)



