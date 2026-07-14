Leapmotor: Vervierfachung der Zulassungszahlen

Leapmotor hat seine Zulassungszahlen in Deutschland im ersten Halbjahr mit einem Plus von 306 Prozent auf 8402 Fahrzeuge vervierfacht. Im Juni betrug die Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat mit 2662 Neuzulassungen sogar 366 Prozent. Das ist ein Rekordmonat für die Stellantis-Marke, die damit im vergangenen Monat der erfolgreichste chinesische Anbieter von Elektroautos in Deutschland war. Der Marktanteil am Pkw-Markt betrug im Juni 0,9 Prozent.

Das Modell T03 war nach Herstellerangaben nicht nur die Nummer eins im Segment der elektrischen Kleinstwagen (A-Segment), sondern auch das meistverkaufte chinesische Elektroauto in Deutschland überhaupt. (aum)

