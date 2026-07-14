Frankreichs Staatspräsident wird elektrisch chauffiert

Frankreichs Staatspräsident bekommt eine neue Limousine. Der vollelektrische DS No. 7 „Élysée“ verfügt über einen 25 Zentimeter längeren Radstand, eine speziell entwickelte Vollpanzerung und einen grundlegend neu gestalteten Innenraum. Die hinteren Seitenscheiben verfügen zudem über eine einstellbare Tönungsfunktion. Die Umrüstung umfasst außerdem eine vollständig angepasste Fahrwerkskonstruktion mit einer exklusiven hydropneumatischen Federung. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des Präsidentenfahrzeugs gehören zudem abnehmbare Flaggenhalter und spezielle Lichtsignalanlagen.

Der DS No. 7 Élysée trägt die exklusive Lackierung „Bleu Liberté“. Der beleuchtete Kühlergrill erstrahlt in den Nationalfarben Blau, Weiß und Rot der Französischen Republik. Diese Farbgebung findet sich ebenso auf dem Emblem auf der Motorhaube, der Zierleiste der Heckklappe sowie den Radnaben wieder. Im Innenraum bildet ein heller Grauton im Alcantara-Dachhimmel einen Kontrast zu den mit Nappaleder und in „Eternal Blau“ bezogenen Alcantara-Sitzen im charakteristischen Armbandmuster sowie den Türverkleidungen. Das Armaturenbrett ist mit Buchenholz verkleidet, dessen Lasergravur ein Motiv der Marianne – der Nationalfigur der Französischen Republik – sichtbar macht. Die Dekorelemente der Lüftungsdüsen und des X-förmigen Lenkrads tragen das für DS Automobiles typische Guilloche-Muster. Dazu kommen exklusive Details wie die gestickten Initialen „RF“ (République Française) sowie dreifarbige Akzente mit hellgoldenen Perlenstichnähten.



Der DS No. 7 Élysée hat am heutigen Nationalfeiertag in Frankreich seinen ersten offiziellen Auftritt. (aum)





