Dresden wird zum Motorrad-Mekka

Das Veranstaltungsgelände Rinne in Dresden verwandelt sich vom 24. bis zum 26. Juli in ein Motorrad-Mekka. Zu den Harley Days Dresden sind auch Fahrer anderer Marken willkommen. Mit dabei sind wieder regionale Harley-Davidson-Dealer mit den drei Standorten Dresden, Leipzig und Chemnitz. Sie laden auch zu einem Coffee-Stop während der Anreise ein.

Herzstück des Dresdner Harley Village ist der Milwaukee Circle. In dem Kreisverkehr wird gecruist, präsentiert, gefachsimpelt und gefeiert. Im Expozelt können die Besucher die neuesten Modelle von Harley-Davidson sehen und eine Probefahrt buchen. An anderer Stelle stehen zahlreiche Gebraucht- und Neufahrzeuge. Im Servicezelt von Harley-Davidson Dresden können außerdem bei Bedarf kleinere Reparaturen vorgenommen werden. In der Shopping-Area präsentieren sich Vertragshändler und freie Händler. Und wie bei allen Harley Days gehören auch in Dresden Live-Bands zum Programm.



Weitere Angebote sind geführte Ausfahrten, ein Kids-Bereich, eine große Chill- und Lounge-Area, die legendäre Armwrestling-Meisterschaft und die Pan America Roadshow mit Slow-Riding-Demonstrationen des bekannten Instruktors Ralf „Ralle“ Wiesenfeller. Am Samstag findet die Custom-Bike-Show und am Sonntag die Motorradparade entlang der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt statt. (aum)