Citroën auch international erfolgreich

Citroën setzt seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr fort. Weltweit steigerte die Marke ihre Verkäufe (inklusive leichte Nutzfahrzeuge) um 4,4 Prozent auf 373.700 Einheiten. Treiber dieser Entwicklung ist insbesondere Europa: Hier legten die Zulassungen seit Jahresbeginn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent zu, der Marktanteil stieg auf 3,4 Prozent. In Deutschland steigerte Citroën den Marktanteil um 0,1 Prozentpunkte auf zwei Prozent, im Pkw-Markt waren es 1,8 Prozent bei einer Steigerung der Verkäufe im ersten Halbjahr um zwei Prozent.

Erfolgreich war die Marke auch auf internationalen Märkten. In der Region Naher Osten und Afrika (MEA) stieg das Absatzvolumen um 6,4 Prozent, der Marktanteil erhöhte sich auf 2,2 Prozent. Besonders stark entwickelten sich Marokko mit einem Absatzplus von 40 Prozent sowie Tunesien, wo sich das Absatzvolumen mit einem Zuwachs von 101 Prozent mehr als verdoppelte.



In Indien, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte der Marke, erhöhte Citroën seine Verkäufe um 107 Prozent auf mehr als 5000 Einheiten im ersten Halbjahr. Auch in Südamerika läuft es gut: Und in Kolumbien beispielsweise stiegen die Verkäufe um 77 Prozent, während Citroën in Argentinien einen Marktanteil von vier Prozent behauptete. (aum)



