Skoda startet Entwicklung des elften Azubi Cars

Skoda hebt sein Azubi-Car-Projekt auf eine neue Stufe: Für die elfte Auflage nehmen sich die Auszubildenden erstmals zwei Jahre Zeit. Das Konzeptfahrzeug soll technische Kreativität demonstrieren und zugleich ein Jahrhundert Berufsausbildung bei dem tschechischen Hersteller würdigen.

Mit den Vorbereitungen für das elfte Azubi Car hat Skoda ein besonderes Kapitel seiner Nachwuchsförderung aufgeschlagen. Nach dem Jubiläumsfahrzeug L&K 130, das 2025 an die 130-jährige Unternehmensgeschichte erinnerte, rückt nun ein anderes Datum in den Fokus: 100 Jahre Berufsausbildung bei Skoda Auto. Entsprechend ambitioniert fällt der Ansatz aus.



Erstmals in der Geschichte des Projekts erstreckt sich die Entwicklung über zwei Ausbildungsjahre. Die längere Laufzeit soll den Auszubildenden mehr Raum für konzeptionelle Arbeit und technische Ausarbeitung geben. Der Fokus liegt dabei nicht mehr allein auf dem Umbau eines bestehenden Serienmodells, sondern auf der Entwicklung eines eigenständigen Fahrzeugkonzepts.



„Es geht schon lange um mehr als nur den Umbau eines Fahrzeugs“, erklärt Martin Slabihoudek, Leiter der Skoda Auto Berufsschule. „Die Auszubildenden entwickeln ein komplettes Konzept – unterstützt von Lehrern, Ausbildern und Spezialisten aus dem Unternehmen.“ Diese enge Verzahnung mit der Praxis gilt als wesentlicher Mehrwert des Projekts.



Aktuell arbeitet das Team an den Grundlagen: Konzeptentwicklung, Planung der Modifikationen und Vorbereitung der Umbauphase. Beteiligt sind Auszubildende aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die ihr Wissen in einem realitätsnahen Entwicklungsprozess anwenden. Von der ersten Idee bis zum fahrbereiten Unikat durchlaufen sie sämtliche Phasen, wie sie auch in der Serienentwicklung üblich sind.



Das Azubi-Car-Projekt hat sich seit seinem Start im Ausbildungsjahr 2013/14 zu einem festen Bestandteil der Skoda-Nachwuchsarbeit entwickelt. Jedes Fahrzeug trägt die Handschrift der beteiligten Auszubildenden und steht für Kreativität, technisches Verständnis und Teamarbeit. Mit der zweijährigen Entwicklungsphase unterstreicht Skoda nun den wachsenden Anspruch dieses Formats.



Die Enthüllung des elften „Azubi Cars” ist für das Ende des Ausbildungsjahres 2026/2027 geplant. Damit soll ein Jahrhundert strukturierter Nachwuchsförderung am Firmensitz in Mladá Boleslav gewürdigt werden. Seit der Gründung der Berufsschule im Jahr 1927 hat Skoda Generationen von Fachkräften ausgebildet und damit eine zentrale Grundlage für die eigene Unternehmensentwicklung geschaffen. (aum)

