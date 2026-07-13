Maßarbeit für den Mittelstand

Toyota nutzt die IAA Transportation 2026 (14. bis 20. September) in Hannover, um seine breit angelegte Nutzfahrzeugstrategie zu präsentieren. Unter dem Label „Toyota Professional” präsentiert der Hersteller nicht nur seine gesamte Modellpalette, sondern auch verschiedene Antriebs- und Mobilitätskonzepte, die sich im gewerblichen Alltag sinnvoll kombinieren lassen.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Multi-Pathway-Ansatz, mit dem Toyota bewusst auf technologische Vielfalt setzt. Statt sich auf einen einzelnen Antrieb festzulegen, kombiniert der Hersteller batterieelektrische Lösungen, Hybridtechnologien und perspektivisch auch Wasserstoffantriebe. Ziel ist es, für unterschiedliche Einsatzprofile im Nutzfahrzeugbereich jeweils passende Lösungen bereitzustellen – ein Ansatz, der angesichts variierender Reichweitenanforderungen und Infrastrukturbedingungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.



Die Anforderungen an moderne Nutzfahrzeuge sind so vielfältig wie das Handwerk selbst. Während im städtischen Lieferverkehr rein elektrische Antriebe glänzen, fordern Langstreckenflotten andere Lösungen. Toyota Deutschland-Chef Mario Köhler betont daher, dass es nicht mehr um den einen dominierenden Antrieb geht. Vielmehr entscheidet der konkrete Einsatzzweck über die beste Technologie.



Auf dem Messestand in Hannover präsentiert Toyota die gesamte Professional-Palette: vom kompakten Proace City über den Proace sowie den großen Proace Max bis hin zum nagelneuen Pick-up Hilux. Ergänzt wird das Portfolio durch branchenspezifische Umbauten sowie Finanzierungs-, Versicherungs- und Mobilitätsangebote, die sich gezielt an Handwerk, Mittelstand und Flottenbetreiber richten.



Ein besonderer Fokus liegt auf dem neuen Hilux, der erstmals auf einer deutschen Branchenmesse zu sehen ist. Die jüngste Generation des traditionsreichen Pick-ups bleibt ihren Kernwerten treu, setzt jedoch verstärkt auf moderne Technologien. Neben einem weiterentwickelten Dieselantrieb mit 48-Volt-Mildhybridsystem wird der Hilux künftig auch als rein batterieelektrische Variante angeboten. Darüber hinaus plant Toyota ab 2028 eine Version mit Brennstoffzelle – ein Novum in diesem Segment.



Mit seinem Auftritt auf der IAA Transportation positioniert sich Toyota als Anbieter ganzheitlicher Mobilitätslösungen für den gewerblichen Einsatz. Neben der Dekarbonisierung rücken dabei auch Digitalisierung, Vernetzung und serviceorientierte Geschäftsmodelle stärker in den Fokus. (aum)

