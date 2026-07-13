Wau-Effekt auf Rädern: Wenn der Hund den SUV designt

Wenn der Hund mitreist, verändert das die Anforderungen an Mobilität grundlegend. Eine aktuelle Umfrage unter französischen Hundebesitzern zeigt, wie stark Vierbeiner die Urlaubsplanung beeinflussen. Peugeot greift diesen Trend auf und präsentiert mit dem E-5008 Dog Edition Concept ein Fahrzeug, das konsequent aus Sicht des Tieres gedacht ist – als experimentelles Designlabor für eine neue Form der tierfreundlichen Fortbewegung.

Laut einer Umfrage des französischen Instituts IFOP im Auftrag der Tierschutzstiftung „30 Millions d’Amis“ (zu Deutsch: 30 Millionen Freunde) planen 64 Prozent der Hundebesitzer, ihren Vierbeiner mit in den Urlaub zu nehmen. Für mehr als sechs von zehn Befragten ist die Möglichkeit, das Tier mitzunehmen, sogar ein ausschlaggebender Faktor bei der Wahl des Reiseziels.



Peugeot nutzt diese Entwicklung, um Mobilität neu zu interpretieren – aus der Perspektive des Hundes. Mit dem E-5008 Dog Edition Concept präsentiert der Hersteller ein in Zusammenarbeit mit dem Stellantis Design Studio entstandenes Einzelstück, das speziell auf die Bedürfnisse von Hunden ausgelegt ist.



Im Zentrum steht ein Innenraumkonzept, das als „sensorischer Kokon“ beschrieben wird. Farblich abgestimmte Materialien sollen eine beruhigende Wirkung entfalten, während eine modulare Matratze für Komfort sorgt. Ergänzt wird das Konzept durch den sogenannten „Dog Guardian“-Modus, der die Temperatur und die Umgebung im Fahrzeug überwacht und automatisch reguliert.



Auch die digitalen Funktionen sind auf die Bedürfnisse von Hundehaltern zugeschnitten. So filtert die Navigation beispielsweise gezielt nach Ladestationen in der Nähe von Parks oder Auslaufzonen. Ein integrierter Überwachungsmodus ermöglicht die Kontrolle des Fahrzeuginnenraums per App und informiert den Besitzer, wenn das Tier kurzfristig allein im Auto bleibt.



Darüber hinaus verfügt das Konzept über eine akustische Rückruffunktion, die ein Signal aussendet, um einen entlaufenen Hund anzulocken. Gleichzeitig soll das System das Tier bei der Rückkehr erkennen und ihm den Zugang zum Fahrzeug erleichtern.



Der E-5008 Dog Edition bleibt ein Unikat. Eine Serienproduktion ist nicht vorgesehen, denn Peugeot versteht das Fahrzeug vielmehr als kreatives Experiment und Impulsgeber für zukünftige, tierfreundliche Mobilitätslösungen. (aum)

