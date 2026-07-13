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Next Generation Mobility

JLR ersetzt 49 Bauteile durch nachhaltigere Lösungen

aum – 13. Juli 2026

Jaguar Land Rover (JLR) hat ein neues Konzeptfahrzeug vorgestellt, das die jüngsten Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen kreislauforientiertes Design, emissionsarmes Engineering und Materialinnovation der nächsten Generation veranschaulicht. Teams aus den Bereichen Entwicklung und Produktion haben gemeinsam mit mehr als 40 Zulieferern und Rohstofflieferanten 49 nachhaltigere Fahrzeugbauteile entwickelt. Dabei wurden verstärkt recycelte, biobasierte und emissionsarme Materialien eingesetzt sowie Bauteile so konstruiert, dass sie für Recycling und Reparatur demontiert werden können.

Das Projekt „Cornerstone“ hat im Vergleich zu derzeit eingesetzten Prozessen und Materialien CO₂-Einsparungen von schätzungsweise über einer Tonne erzielt – das entspricht dem Kohlendioxidausstoß eines Flugreisenden auf der Strecke von Paris nach New York. Zudem wurde ein Zuwachs von fast 140 Kilogramm an Recyclingmaterial erreicht. Durch die Fertigung von Bauteilen für eine reale Karosserie ebnet das Projekt konkrete Wege für die spätere Anwendung. Eine neue Scheinwerfertechnologie, emissionsärmerer Stahl, recyceltes Türglas und recycelter Sitzschaum sind bereits für bevorstehende Modelle geplant. (aum)

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JLR hat an einem Range Rover 49 Bauteile durch insgesamt 140 Kilogramm Recyclingkomponenten ersetzt.

JLR hat an einem Range Rover 49 Bauteile durch insgesamt 140 Kilogramm Recyclingkomponenten ersetzt.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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