ZF stellt City Bus Assist vor

Im Vorfeld der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation (14.–20.9.) in Hannover hat ZF seinen neuen City Bus Assist für den Stadtbusbetrieb vorgestellt. Das System basiert auf Wahrnehmungssensoren. Eine automatisierte Lenkunterstützung führt den Bus beim Ansteuern einer Haltestelle präzise an der Bordsteinkante entlang. Gleichzeitig senkt sich das Fahrwerk automatisch ab, um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern. Die Automatisierung sorgt zudem für ein kontrollierteres und vorhersehbareres Herannahen des Fahrzeugs.

Weitere spezielle Systeme von ZF für den sicheren Busverkehr sind der Notbremsassistent City Bus CMS, der auch Fußgänger und Radfahrer erkennt, und die softwarebasierte Dämpferkontrolle CDC Skyhook. Mit dem e-comp Scroll bietet das Unternehmen zudem einen ölfreien und geräuscharmen elektrischen Luftkompressor an, der die Brems- und Fahrwerkssysteme mit Druckluft versorgt. Durch reduzierte Geräusch- und Vibrationswerte steigert er insbesondere in Elektrobussen den Komfort und senkt gleichzeitig den Wartungsaufwand. (aum)