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Next Generation Mobility

ZF stellt City Bus Assist vor

aum – 13. Juli 2026

Im Vorfeld der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation (14.–20.9.) in Hannover hat ZF seinen neuen City Bus Assist für den Stadtbusbetrieb vorgestellt. Das System basiert auf Wahrnehmungssensoren. Eine automatisierte Lenkunterstützung führt den Bus beim Ansteuern einer Haltestelle präzise an der Bordsteinkante entlang. Gleichzeitig senkt sich das Fahrwerk automatisch ab, um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern. Die Automatisierung sorgt zudem für ein kontrollierteres und vorhersehbareres Herannahen des Fahrzeugs.

Weitere spezielle Systeme von ZF für den sicheren Busverkehr sind der Notbremsassistent City Bus CMS, der auch Fußgänger und Radfahrer erkennt, und die softwarebasierte Dämpferkontrolle CDC Skyhook. Mit dem e-comp Scroll bietet das Unternehmen zudem einen ölfreien und geräuscharmen elektrischen Luftkompressor an, der die Brems- und Fahrwerkssysteme mit Druckluft versorgt. Durch reduzierte Geräusch- und Vibrationswerte steigert er insbesondere in Elektrobussen den Komfort und senkt gleichzeitig den Wartungsaufwand. (aum)

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ZF City Bus Assist: Eine automatisierte Lenkunterstützung führt den Bus präzise am Bordstein entlang. Gleichzeitig senkt sich das Fahrwerk automatisch ab, um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern.

ZF City Bus Assist: Eine automatisierte Lenkunterstützung führt den Bus präzise am Bordstein entlang. Gleichzeitig senkt sich das Fahrwerk automatisch ab, um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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ZF City Bus Assist: Eine automatisierte Lenkunterstützung führt den Bus präzise am Bordstein entlang. Gleichzeitig senkt sich das Fahrwerk automatisch ab, um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern.

ZF City Bus Assist: Eine automatisierte Lenkunterstützung führt den Bus präzise am Bordstein entlang. Gleichzeitig senkt sich das Fahrwerk automatisch ab, um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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City Bus CMS von ZF erkennt Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger, um Kollisionen zu vermeiden oder deren Folgen abzumildern.

City Bus CMS von ZF erkennt Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger, um Kollisionen zu vermeiden oder deren Folgen abzumildern.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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ZF CDC Skyhook passt die Dämpfung von Bussen in Echtzeit an wechselnde Fahrbahnbedingungen an und erhöht dadurch Komfort und Stabilität.

ZF CDC Skyhook passt die Dämpfung von Bussen in Echtzeit an wechselnde Fahrbahnbedingungen an und erhöht dadurch Komfort und Stabilität.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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