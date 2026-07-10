AvD begrüßt einheitliche Regelung für automatisiertes Fahren

Mit der Verabschiedung eines weltweit einheitlichen Regelwerks für automatisierte Fahrsysteme hat die UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) einen wichtigen Meilenstein für das autonome Fahren gesetzt. Erstmals gelten international harmonisierte Anforderungen für die Zulassung sogenannter Automated Driving Systems (ADS). Der Automobilclub von Deutschland (AvD) begrüßt die Vorgaben, wonach Hersteller künftig nachweisen müssen, dass ihre Systeme mindestens das Sicherheitsniveau eines aufmerksamen und kompetenten Fahrers erreichen.

Für die Autohersteller bedeutet dies umfangreiche Simulationen, Praxistests, Cybersecurity-Konzepte, sichere Software-Updates sowie eine kontinuierliche Überwachung der Fahrzeuge auch nach der Zulassung. Ziel der neuen Vorgaben ist es, weltweit einheitliche Sicherheitsstandards zu schaffen und die Einführung automatisierter Fahrzeuge verlässlicher zu gestalten.



Einheitliche internationale Zulassungsstandards stärkten das Vertrauen der Verbraucher und schaffen mehr Transparenz darüber, welche Sicherheitsanforderungen autonome Fahrzeuge tatsächlich erfüllen müssen, begrüßt der AvD die Regelung. Entscheidend bleibe jedoch, dass Sicherheit jederzeit Vorrang vor Geschwindigkeit bei der Einführung neuer Technologien habe. Gerade bei automatisierten Fahrzeugen der Stufe 3 müsse eindeutig klar sein, wann der Fahrer verantwortlich ist und wann das System die Kontrolle übernehmen. Missverständnisse können im Straßenverkehr erhebliche Risiken verursachen, warnt der AvD.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Aufmerksamkeit am Steuer. Automatisierte Systeme dürften den Menschen nicht dazu verleiten, sich dauerhaft vom Verkehrsgeschehen abzuwenden. Solange Fahrzeuge nicht vollständig autonom unterwegs sind, bleibe der Fahrer Teil des Sicherheitssystems und müsse jederzeit in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen, betont der Automobilclub. Der AvD warnt hier vor blindem Vertrauen auf die Systeme oder einer nur geteilten Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, da dies zu den häufigsten Unfallursachen zählt. Gleichwohl könnten moderne Assistenzsysteme auf langen oder monotonen Fahrten entlastend wirken und die Sicherheit erhöhen. (aum)