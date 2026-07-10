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Next Generation Mobility

Vorschau: Steer-by-Wire und Xpeng-Strategie

aum – 10. Juli 2026

In Zeiten der Sommerferien in den meisten Bundesländern liegt eine etwas ruhigere Woche vor uns. Folgende Themen stehen an: Der Peugeot Polygon Concept ist ein Versuchsträger für neue Technologien. Dazu gehört auch das so genannte Hypersquare-Lenkrad. Walther Wuttke hat das Steer-by-Wire-System ausprobiert.

Chinesische Motorräder haben sich innerhalb weniger Jahre von dreisten Billignachbauten zu durchaus ansehnlichen Maschinen gemausert. Vor allem in der Mittelklasse setzen sie Trends, was die Ausstattung betrifft. Und sie bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein treffliches Beispiel ist die Voge DS 800 X Rally, die Ralf Bielefeldt gefahren ist.

Mit seiner neuen Markenstrategie gibt der chinesische Hersteller Xpeng einen Ausblick auf die Mobilität von morgen. Dabei setzt das Unternehmen auf wegweisende künstliche Intelligenz und andere Produktinnovationen. Unser Autor Guido Borck berichtet.

Ahorn Camp baut nach dem Wechsel zum neuen Renault Master als Basisfahrzeug das Reisemobilprogramm weiter aus. Interessant sind die Sechs-Meter-Versionen bei Alkoven und Teilintegrierten, die Preise starten bei 54.300 Euro für den Campervan CV 560.

Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt täglich über weitere Neuigkeiten rund um Auto, Motorrad und Antriebstechnik auf dem Laufenden. (aum)

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Peugeot Polygon Concept.

Peugeot Polygon Concept.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Voge DS 800 X Rally.

Voge DS 800 X Rally.

Photo: Voge via Autoren-Union Mobilität

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Xpeng P7+: Der chinesische Hersteller bezeichnet die elektrische Limousine als das „erste KI-definierte Auto der Welt“.

Xpeng P7+: Der chinesische Hersteller bezeichnet die elektrische Limousine als das „erste KI-definierte Auto der Welt“.

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Ahorn Camp T 590.

Ahorn Camp T 590.

Photo: Ahorn Camp via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 08. Juli 2026

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