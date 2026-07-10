Vorschau: Steer-by-Wire und Xpeng-Strategie

In Zeiten der Sommerferien in den meisten Bundesländern liegt eine etwas ruhigere Woche vor uns. Folgende Themen stehen an: Der Peugeot Polygon Concept ist ein Versuchsträger für neue Technologien. Dazu gehört auch das so genannte Hypersquare-Lenkrad. Walther Wuttke hat das Steer-by-Wire-System ausprobiert.

Chinesische Motorräder haben sich innerhalb weniger Jahre von dreisten Billignachbauten zu durchaus ansehnlichen Maschinen gemausert. Vor allem in der Mittelklasse setzen sie Trends, was die Ausstattung betrifft. Und sie bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein treffliches Beispiel ist die Voge DS 800 X Rally, die Ralf Bielefeldt gefahren ist.



Mit seiner neuen Markenstrategie gibt der chinesische Hersteller Xpeng einen Ausblick auf die Mobilität von morgen. Dabei setzt das Unternehmen auf wegweisende künstliche Intelligenz und andere Produktinnovationen. Unser Autor Guido Borck berichtet.



Ahorn Camp baut nach dem Wechsel zum neuen Renault Master als Basisfahrzeug das Reisemobilprogramm weiter aus. Interessant sind die Sechs-Meter-Versionen bei Alkoven und Teilintegrierten, die Preise starten bei 54.300 Euro für den Campervan CV 560.



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