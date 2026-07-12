Weniger Emissionen im Fernverkehr

Um im Fernverkehr eine Reduzierung der Emissionen zu erreichen, setzt der Technologieanbieter Cespira auf die HPDI-Technologie. Die neueste Generation dieser Kraftstoffsystem-Technologie wird im September auf der IAA Transportation in Hannover (15.–20.9.) vorgestellt. HPDI steht für „High Pressure Direct Injection“. Diese Technologie mit Kraftstoffdirekteinspritzung unter hohem Druck ermöglicht es Lkw-Herstellern, bestehende Diesel-Antriebsstrangplattformen zu nutzen und dennoch den Schadstoffausstoß zu senken. HPDI ist für alternative Kraftstoffe wie LNG und Bio-LNG sowie perspektivisch Wasserstoff, Ethanol und Methanol ausgelegt. Volvo Trucks hat das System für seine neueste Generation von 13-Liter-Gasmotoren übernommen.

Das Cespira-Kraftstoffsystem hat eine entscheidende Charakteristik: eine mit Diesel vergleichbare Leistung bei zeitgleicher Verwendung von kohlenstoffarmen und erneuerbaren Kraftstoffen – die in vielen Märkten kostengünstiger sein können als Diesel. Da HPDI statt Zündkerzen die Selbstzündung nutzt, bleiben die wesentlichen Leistungsmerkmale von Schwerlast-Dieselantriebssträngen erhalten, wie etwa hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und Kraftstoffeffizienz.



Cespira, ein Unternehmen mit Sitz in Schweden und Kanada, wird im vierten Quartal 2026 mit der Produktion von HPDI 3.0 beginnen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden Lkw mit dem System voraussichtlich ab Anfang 2027 erhältlich sein. Die vorherigen Versionen sind in mehr als 10.000 Lkw eingebaut wordent. In über 30 Ländern wurden insgesamt 3,3 Milliarden Kilometer mit Cespira-Kraftstoffsystemen zurückgelegt. (aum)