Der Kia EV4 wird zum GT

Kia bietet den EV4 ab sofort auch als 215 kW (292 PS) starken GT an. Das Fahrzeug verfügt über Allradantrieb, eine vorausschauende elektronische Dämpferregelung, eine spezielle Fahrwerksabstimmung sowie einen GT-Fahrmodus. Der EV4 GT beschleunigt mit seinen beiden Motoren in 5,6 Sekunden auf Tempo 100 und liefert ein Drehmoment von bis zu 468 Newtonmetern. Ein virtuelles Schaltgetriebe und ein künstlich erzeugter Motorsound sollen die Emotionen steigern. Das neue Modell bietet bis zu 505 Kilometer Reichweite, eine V2L-Funktion und 1,5 Tonnen Anhängelast. Mit an Bord sind unter anderem elektrisch einstellbare und belüftete Halbschalensitze vorn, Sitzbezüge in Veloursledernachbildung und ein Premium-Soundsystem von Harman Kardon.

Markante Erkennungsmerkmale der Sportversion sind die speziell gestalteten 20-Zoll-Leichtmetallräder, die optional mit Performance-Reifen von Michelin erhältlich sind (limitierte Verfügbarkeit), die neonfarbenen Bremssättel vorn mit GT-Schriftzug sowie eine vertikale Rippenstruktur an Front- und Heckschürze. Vom Grundmodell unterscheidet sich die GT-Version außerdem durch die Zweifarblackierung, die wie die Karosseriefarbe Blue Flame Metallic zum Serienumfang gehört. Gegen Aufpreis lässt sich das schwarze Dach auch mit den Farben Wolfgrau Metallic, Pentametal Metallic und Deluxeweiß Pearl kombinieren. Darüber hinaus ist der EV4 GT optional auch einfarbig in Schwarz oder Silber erhältlich.



Der Grundpreis des EV4 GT beträgt 57.840 Euro. (aum)



