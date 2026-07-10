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Der Absatz des VW-Konzerns geht um 6,3 Prozent zurück

aum – 10. Juli 2026

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr weltweit 4,13 Millionen Fahrzeuge verkauft (einschließlich Lkw und Busse). Das waren rund 280.000 Einheiten bzw. 6,3 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Das liegt vor allem am starken Absatzrückgang in China um 26 Prozent. Die Zuwächse in Südamerika (plus 8,3 Prozent) und Europa (+3,5 Prozent) konnten dies nicht ausgleichen, zumal auch das Geschäft in Nordamerika etwas schwächelte (-3,1 Prozent). In Deutschland stiegen die Auslieferungen der Konzernmarken um 2,7 Prozent. Global zulegen konnte unter den Pkw-Marken ausschließlich Skoda. (aum)

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Autonews vom 08. Juli 2026

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