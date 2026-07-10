Fahrbericht Opel Astra: Der Diesel funkt dazwischen

Kaum einer spricht noch über ihn, aber verschwunden ist er nicht. Der Dieselmotor, einst Vorzeigeantrieb jeder neuen Modellreihe, taucht heute zwischen zwischen Plug-in-Hybrid, Mildhybrid und batterieelektrischer Zukunftserzählung meist nur noch als Randnotiz in den Preislisten auf. Auch beim überarbeiteten Opel Astra ist das nicht viel anders. Dennoch bleibt der Selbstzünder im Programm und spielt im Konzept der „Multi-Energy-Strategie“ sogar eine große Rolle. Opel macht keinen Hehl daraus, dass der Diesel weiterhin gebraucht wird.

Denn der Astra ist nicht irgendein Kompakter im Rüsselsheimer Portfolio, sondern eines der tragenden Modelle der Marke. Seit 1991 rollten rund 14 Millionen Exemplare auf die Straße, nun geht die aktuelle Generation überarbeitet in ihren zweiten Lebenszyklus. Opel setzt dabei vor allem auf Nachschärfen und Feinschliff. Das gilt für Design, Innenraum und Technik, besonders aber für die Antriebe. Alles wirkt sauber sortiert: hier der Electric, dort der Plug-in-Hybrid, daneben der Hybrid mit 48-Volt-Technologie – und mittendrin ein 1,5-Liter-Diesel, der sich beharrlich jeder voreiligen Verabschiedung entzieht.



Diese Beharrlichkeit ist keine nostalgische Laune, sondern eine Reaktion auf reale Nachfrage. Nach Angaben eines Opel-Sprechers macht der Diesel beim Astra weiterhin bis zu 30 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Das entspricht ungefähr dem Anteil der voll- und teilelektrischen Varianten zusammen. Die übrigen 40 Prozent entfallen auf den Einstiegshybrid. Der Astra erzählt damit keine lineare Geschichte vom alten zum neuen Antrieb, sondern spiegelt ein Marktbild mit mehreren gleichzeitigen Gegenwarten. Wer nur eine Richtung gelten lassen will, bekommt hier ein Auto serviert, das sich dieser Vereinfachung entzieht.



Am Diesel selbst hat Opel beim Facelift nichts Grundsätzliches verändert. Der 1,5-Liter-Selbstzünder bleibt bei 130 PS oder 96 kW und liefert 300 Newtonmeter Drehmoment ab 1750 Umdrehungen. Auf dem Papier wirkt das unspektakulär, auf der Straße vertraut. Der Motor packt früh an, ohne sich aufzudrängen. Beim Start meldet er sich mit jenem rauen Timbre zu Wort, das zu dieser Gattung gehört wie die Langstrecke zu ihrer Klientel. Nach wenigen Kilometern wird daraus ein Arbeitsgeräusch, nüchtern, beständig, fast stoisch.



Die Fahrleistungen passen dazu. Für den Sprint auf 100 km/h braucht der Astra Diesel 10,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 209 km/h. Das ist weder Sportabzeichen noch Einladung zum Stammtischpathos, aber für jene Fahrprofile mehr als ausreichend, in denen ein Diesel traditionell zuhause ist. Wichtiger als die nackten Zahlen ist ohnehin, wie der Wagen anschiebt, wenn man aus dem Ort herausbeschleunigt oder auf der Autobahn noch Reserven gebrauchen kann. Wer oft Langstrecke fährt oder häufig beladen unterwegs ist, erkennt den Reiz dieser Antriebsart sofort wieder.



Doch zum Astra gehört natürlich mehr als der Diesel. Die Antriebspalette ist breit gefächert und folgt präzise der Opel-Strategie vom Angebot für beinahe jeden Bedarf. Der Astra Hybrid markiert mit 145 PS beziehungsweise 107 kW den Einstieg in die Baureihe. Darüber rangiert der Plug-in-Hybrid mit 196 PS oder 144 kW Systemleistung, der rein elektrisch 82 bis 84 Kilometer nach WLTP schaffen soll. Der Astra Electric leistet 156 PS oder 115 kW, erhält eine größere 58-kWh-Batterie, mit der nun bis zu 454 Kilometer Reichweite schaffen soll. Neu ist auch die Vehicle-to-Load-Funktion, also die Möglichkeit, externe Geräte wie E-Bikes, Elektrokleingeräte oder Campingzubehör zu laden. Die Preise sortieren diese Vielfalt nüchtern ein. Der Astra Hybrid startet als Einstiegsversion in der fünftürigen Hatchback-Variante ab 33.690 Euro, der Astra Electric bei 38.390 Euro, der Plug-in-Hybrid liegt 500 Euro darüber. Der Sports Tourer kostet jeweils 1500 Euro mehr und der Diesel reiht sich ab 35.040 Euro als weiterhin kalkulierter Bestandteil des Portfolios ein.



Optisch bleibt die Modellpflege diszipliniert. Das Facelift bringt an der Front den weiterentwickelten Vizor, nun mit illuminiertem Blitz im Zentrum. Dazu kommt erstmals im Astra das Intelli-Lux-HD-Licht mit mehr als 50.000 Pixeln. Das System soll Gegenverkehr ausblenden, Verkehrszeichen gezielt abdunkeln und die Ausleuchtung weiter nach vorn verlagern. Neue Felgendesigns, zusätzliche Außenfarben wie Kontur-Weiß oder Klover-Grün, dazu auf Wunsch das schwarze Dach mit ebenfalls schwarzen Spiegelgehäusen sowie dezente Schärfungen an der Front verändern den Auftritt, ohne das Auto neu zu erfinden. Innen strukturieren zwei 10-Zoll-Displays das Cockpit, die Grafiken wurden neu gezeichnet, die Bedienung vereinfacht.



Hinzu kommen Over-the-Air-Funktionen, ChatGPT-Integration und je nach Version ein Head-up-Display. Neue Oberflächen ersetzen Klavierlackanmutungen, Stoffe bestehen vollständig aus recyceltem Material, das Lenkrad trägt veganes Kunstleder. Eine besondere Rolle spielen die Sitze. Schon serienmäßig sind Intelli-Sitze an Bord, deren charakteristische Mittelvertiefung den Druck auf das Steißbein verringern soll. Optional bleiben die AGR-zertifizierten Varianten mit zusätzlichen Verstellmöglichkeiten, Massage-, Memory- und Heizfunktion im Programm. Parallel dazu bleibt auch die praktische Seite erhalten. Der Fünftürer bietet 310 bis 1339 Liter Gepäckraum, der Sports Tourer 466 bis 1634 Liter.



Damit bietet der Astra sowohl in seiner Funktion als Pendlerauto, Familien- und Dienstwagen als auch in der Art des Antriebs die große Wahlfreiheit. Während anderswo jeder Modelljahrgang wie ein Bekenntnis zur einzig richtigen Zukunft formuliert wird, lässt der kompakte Allrounder mehrere Wirklichkeiten nebeneinander bestehen. Der Electric fährt voraus, der Plug-in-Hybrid vermittelt, der Hybrid eröffnet die Liste und der Diesel bleibt fester Bestandteil der Baureihe. Nicht aus Trotz, sondern weil er im Astra noch immer Teil der Realität ist. (aum)



Daten Opel Astra 5-Türer Diesel



Länge x Breite x Höhe (m): 4,37 x 1,86 x 1,46

Radstand (m): 2,68

Antrieb: R4-Diesel, 1498 ccm, Diesel, FWD, 8-Stufen-Automatik

Leistung: 96 kW / 130 PS

Max. Drehmoment: 300 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 10,6 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 5,0-4,9 Liter

CO2-Emissionen: 132 -130 g/km (WLTP)

Leergewicht / Zuladung: min. 1438 kg / max. 502 kg

Anhängelast: 1550 kg

Preis: ab 35.040 Euro



