Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

Die Lage ist nicht vom Himmel gefallen. 2019 ergab die erste Prognos-Studie im Auftrag und Interesse des Verbands der Automobilindustrie (VDA), die Einführung der Elektromobilität werde bei Herstellern und Zulieferern bis 2035 rund 186.000 Arbeitsplätze kosten, weil E-Autos mit weniger Aufwand zu produzieren sind. Bis 2023 waren bereits 46.000 Arbeitsplätze weg. Inzwischen liegen die VDA-Prognosen bei minus 225.000. Angela Merkel (CDU) und Svenja Schulze (SPD) waren damals in der Regierung bereit, die Bürger diesen Preis zahlen zu lassen. Die schwächelnde deutsche Wirtschaft, der Wettbewerbs mit und in China, die US-Zölle, die Arbeits- und Bürokratiekosten hierzulande verstärken die negativen Effekte für den erzwungenen E-Wandel. Das Problem muss jetzt gemanagt werden. Klassenkampf-Parolen helfen nicht.

723.539 Texte, davon 79.675 als RTF- und 95.170 als PDF-Downloads, holten sich unser Leser und Nutzer in den vergangenen sieben Tagen aus der scheinbar unendlichen Tiefe unserer Datenbank. Für das Auto-Medienportal ergab das diese Top Ten der Woche:

1. Das beliebteste Elektroauto kommt von Skoda

2. Fiat ist im Kleinen ganz groß

3. Citroën C5 Aircross bekommt elektrische Topmotorisierung

4. Neue Camper im Trigano-Haus: Mehr Komfort bei Karmann Mobil und Forster

5. Volkswagen-Museum feiert den Siegeszug des Golf-Cabrios

6. Sonderedition bei Subaru

7. Frische Brise mit 20 PS

8. Der Dreidreiundfünfzig wird Sechzig

9. Mit neuem Gesicht ins Jubiläumsjahr

10. Alpine beendet die Produktion des aktuellen A110

1.244.657 Fotos und 14.702 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere mehr als zwei Millionen Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material in ihre Berichterstattung einbauen. Das Foto der Woche zeig mal wieder einen Camper – das Karman Mobil Dexter. Das Video der Woche liefert Footage zum Fiat Topolino. (aum)